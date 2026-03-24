Реп замість підручника: як пісня допомогла скласти НМТ з історії

Студентка поділилася у TikTok, як незвичний спосіб допоміг їй скласти НМТ з історії України. Вона зізналася, що ключові дати запам'ятала завдяки популярній пісні, яка стала вірусною серед вступників.

Як пісня допомогла підготуватися до НМТ?

Студентка Національний університет "Львівська політехніка" Олександра у себе в TikTok розповіла про незвичний спосіб підготовки до Національний мультипредметний тест. За її словами, скласти іспит з історії України їй допомогла популярна пісня "репІсторія", у якій зібрані ключові дати.

У коментарях під відео дівчина зазначила, що під час тестування змогла пригадати інформацію саме завдяки цьому треку й отримала 165 балів. Водночас вона наголошує: пісня працює краще, якщо вже є базові знання з предмета.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вона мені дуже допомогла. Просто потрібно хоч трішки знати історію, щоб розуміти, про що йдеться,

– поділилася студентка.

Як відреагували на історію дівчини інші користувачі?

У коментарях під відео інші користувачі також підтверджують ефективність такого методу. Школярі пишуть, що завдяки пісні змогли успішно написати контрольні роботи, а дехто навіть вивчив текст напам'ять і використав ці знання під час складання НМТ.

Зокрема, одна з учениць зазначила, що значну частину контрольної з історії виконала, пригадуючи рядки з треку. Інші коментатори також діляться подібним досвідом і називають цей спосіб запам'ятовування справді дієвим.

Відеокліп із піснею, опублікований на сторінці ZNOUA, уже зібрав понад 1,6 мільйона переглядів. Крім того, вступники звертають увагу й на інші подібні треки – наприклад, для запам'ятовування формул з математики.

