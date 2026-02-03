Не кажіть "по вівторкам": ось де закралась помилка у цій звичайній фразі

Цікаво, що ми не помічаємо помилок, коли слова в російській і українській мові дуже схожі, але різняться у контексті речень. У таких випадках калькування – типова річ.

У такій звичній для багатьох фразі "по вівторкам" є помилка, яку пояснюємо, посилаючись на ресурс "Мова – ДНК нації".

Дивіться також Не кажіть "варежки", бо отримаєте посуд замість рукавиць: як правильно їх називати

Як замінити формулювання "по вівторкам"?

У певний день тижня, як-от сьогодні, у вівторок, у кожного є свої розклади, плани чи завдання, хобі чи традиція – відвідування спортивного залу, басейну, танців, зустріч з друзями чи щотижневі наради.

І називаючи свій традиційний план у цей день, припускаються помилки, вживаючи закінчення, характерне для російської мови – "по вівторкам", "по п'ятницям", "по середам". На цьому зауважують мовознавці та просять уникати подібних кальок.

В українській мові немає закінченням "-ам", "-ям", воно утворилося за аналогією до російського – "по вторникам", "по средам".

Норма: українська граматика пропонує варіанти:

щовівторка (коли йдеться про регулярність);

(коли йдеться про регулярність); у вівторок (конкретний день);

(конкретний день); вівторками (як узагальнене повторення).

Як сказати правильно / Мова – ДНК нації

Український філолог Олександр Пономарів, зауважує, що і конструкція "по вівторках" / "по п'ятницях", теж правильна, як і щовівторка / щоп'ятниці.

Правильні обидві конструкції. Не можна казати тільки по п’ятницям, бо в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення "-ах", "-ях", а не "-ам", "-ям",

– пояснює мовознавець.

Така помилка, з місцевим відмінком, характерна і для інших слів, не лише днів тижня. Досить часто можна почути, навіть у публічних виступах, – по місцям, по позиціям та інші. І взагалі не лише з закінченням, а й з прийменником "по-" теж припускаються помилки. Коли "по-" вживати доречно, 24 Канал писав раніше.

Цікаво! Українські назви днів тижня мають праслов'янське походження і створені за принципом порядковості. І відлік починається від неділі. У багатьох європейських мовах назви пов'язані з небесними світилами та римськими богами.

Втім, філологи наголошують, що використання "по вівторках" теж є стилістично невдалим і спотворює українську мовну систему, коли у нас є можливість замінити на інші варіанти.

Уникаючи кальок, ми зберігаємо чистоту української мови. Тож наступного разу, коли захочете сказати "по вівторках", замініть це на "щовівторка" – і звучатиме автентично та грамотно.