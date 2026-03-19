У навчанні будуть зміни: МОН схвалило Типову освітню програму для 1 – 4 класів

Міністерство освіти і науки України схвалило Типову освітню програму для 1 – 4 класів. Першокласники розпочнуть за нею навчання з 1 вересня 2028 року.

Програму розроблено на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що треба знати про програму?

На основі Типової освітньої програми сформували перелік модельних навчальних програм. Також розширили можливості для підготовки і видання підручників і навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт Програми пройшов громадське обговорення.

Одна з головних ідей програми – гнучкість у формуванні навчального плану. Передбачили і варіанти розподілу навчальних годин – школа може обрати той, що найкраще відповідає потребам учнів.

Вчителі зможуть вибрати різну кількість годин (зокрема 8 годин на вивчення української мови) в мовно-літературній освітній галузі та для інтегрованого курсу "Я досліджую світ".

На основі цієї Програми школа зможе реалізовувати освітні галузі як через інтегровані курси, так і через окремі предмети.

Уперше Типова освітня програма є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти: загальноосвітніх шкіл, спеціальних закладів та класів, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Документ закріплює єдину модель результатів навчання й організації освітнього процесу,

– уточнили у МОН.

Надалі розроблятимуть нові модельні навчальні програми та підручники для початкової школи. Їх почнуть використовуватися у школах у 2028 році.

