У навчанні будуть зміни: МОН схвалило Типову освітню програму для 1 – 4 класів
Міністерство освіти і науки України схвалило Типову освітню програму для 1 – 4 класів. Першокласники розпочнуть за нею навчання з 1 вересня 2028 року.
Програму розроблено на основі оновленого Державного стандарту початкової освіти. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що треба знати про програму?
На основі Типової освітньої програми сформували перелік модельних навчальних програм. Також розширили можливості для підготовки і видання підручників і навчальних матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами. Проєкт Програми пройшов громадське обговорення.
Одна з головних ідей програми – гнучкість у формуванні навчального плану. Передбачили і варіанти розподілу навчальних годин – школа може обрати той, що найкраще відповідає потребам учнів.
Вчителі зможуть вибрати різну кількість годин (зокрема 8 годин на вивчення української мови) в мовно-літературній освітній галузі та для інтегрованого курсу "Я досліджую світ".
На основі цієї Програми школа зможе реалізовувати освітні галузі як через інтегровані курси, так і через окремі предмети.
Уперше Типова освітня програма є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти: загальноосвітніх шкіл, спеціальних закладів та класів, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами. Документ закріплює єдину модель результатів навчання й організації освітнього процесу,
– уточнили у МОН.
Надалі розроблятимуть нові модельні навчальні програми та підручники для початкової школи. Їх почнуть використовуватися у школах у 2028 році.
Як триває підготовка до реформи старшої школи?
В Україні з 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Усі учні вчитимуться вже 12 років.
Зараз триває підготовка та пілотування реформи "Профільна". 1 вересня 2025 року 30 ліцеїв з 19 регіонів України розпочали пілотування окремих елементів реформи. Окрім оновленого змісту, вони отримали також 10 мільйонів гривень на один ліцей для розвитку матеріально-технічної бази закладу освіти.
З 1 вересня 2026 року розширять пілот до 150 ліцеїв. МОН має загрифовані модельні програми – 36 основних, які становлять ядро обов'язкових освітніх компонентів, які вивчатимуть учні в академічних ліцеях. Також модернізували 136 просторів, які працюватимуть у майбутніх ліцеях. На це витратили майже 1 мільярд гривень.
Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.
- Станом на кінець 2025 року 39% громад сформували і затвердили нові мережі закладів освіти, розповіла заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, зазначає Укрінформ.