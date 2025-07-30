Завершується строк подання заяв вступників на бакалаврат
- Строк подання заяв на бакалаврат або на медичного магістра завершується о 18:00 1 серпня 2025 року.
- Вступник може подати до 15 заяв, з яких не більше 5 – на бюджет.
Завершується строк подання заяв вступників на бакалаврат або на медичного магістра у виші у 2025 році. Це можна зробити до 18:00 1 серпня.
Мовиться як про вступників на бюджет, так і або контракт. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Чи можна ще подати заяву на вступ?
Максимум абітурієнт може подати 15 заяв. При цьому них не більше ніж 5 – на бюджет.
У кожній заяві потрібно правильно зазначити пріоритетність. Її не можна змінити після подання заяви та її реєстрації. У разі скасування пріоритетність втрачається.
Усі заяви подають через електронний кабінет вступника.
Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження,
– наголошують у МОН.
Детальний гід зі вступу – з поясненнями про мотиваційні листи, коефіцієнти та розрахунок конкурсного бала – можна знайти на сайті ЄДЕБО Вступ-2025.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
З 1 вересня до 20 жовтня вишів можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачили у Правилах прийому закладу освіти.
Раніше ми розповідали, який виш зараз є найпопулярнішим в Україні серед вступників на бакалаврат.