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Освіта Освіта в Україні До 20%: як повернути кошти за навчання у виші України
31 липня, 18:16
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До 20%: як повернути кошти за навчання у виші України

Марія Волошин

В Україні можна повернути частину коштів, сплачених за навчання на контракті у виші. У цьому допомагає податкова знижка на навчання.

Про це пишуть українці у тредсі. Так, Євген Чабан похизувався, що повернув 30 тисяч гривень. 

Як повернути кошти за навчання

Українець зазначив, що можна повернути 18% від вартості навчання. Це називається податкова знижка. 

У Дії при цьому є інформація про податкову знижку на навчання.

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім'ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік). 

Відшкодовують витрати на оплату навчання у дитсадках, позашкільних закладах, школах, профтехах та вишах. Розмір податкової знижки – 18% від вартості навчання. Враховують фактичні витрати за минулий рік. 

Як отримати відшкодування 

Отримати можна кошти у Територіальних органах Державної податкової служби України або в Офісі великих платників податків ДПС. 

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Для цього треба надати такі документи:

  • заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

  • копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;

  • податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою

  • довідку про зарплату за звітний період з обов'язковим включенням сум податків, які утримують із зарплати, та суми пільги;

  • копію договору з навчальним закладом;

  • копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;

  • документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб);

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним.

Гроші зараховують на банківський рахунок заявника, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилають поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 днів після надходження податкової декларації.

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