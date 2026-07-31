Об этом пишут украинцы в тредсе. Так, Евгений Чабан похвастался, что вернул 30 тысяч гривен.
Как вернуть средства за обучение
Украинец отметил, что можно вернуть 18% от стоимости обучения. Это называется налоговой скидкой.
В приложении Дия при этом есть информация о налоговой скидке на обучение.
Оформить налоговую скидку может сам студент (если у него есть официальный доход, с которого он платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/муж).Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Возмещаются расходы на оплату обучения в детских садах, внешкольных учреждениях, школах, профтехучилищах и вузах. Размер налоговой скидки – 18% от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы за прошлый год.
Как получить возмещение
Получить средства можно в территориальных органах Государственной налоговой службы Украины или в Офисе больших налогоплательщиков ГПСУ.
Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (заказным письмом).
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения;
копии страниц паспорта, подтверждающие паспортные данные;
налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по установленной форме;
справку о заработной плате за отчетный период с обязательным указанием сумм налогов, удерживаемых из заработной платы, и суммы льготы;
копию договора с учебным заведением;
копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение;
документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, если на налоговую скидку претендует супруг или супруга – свидетельство о браке);
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Оформить налоговую скидку можно до 31 декабря года, следующего за отчетным.
Деньги зачисляются на банковский счет заявителя, открытый в любом коммерческом банке, или отправляются почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 дней после поступления налоговой декларации.
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