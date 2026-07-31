Про це пишуть українці у тредсі. Так, Євген Чабан похизувався, що повернув 30 тисяч гривень.

Як повернути кошти за навчання

Українець зазначив, що можна повернути 18% від вартості навчання. Це називається податкова знижка.

У Дії при цьому є інформація про податкову знижку на навчання.

Оформити податкову знижку може сам студент (якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або член його сім'ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина/чоловік).

Відшкодовують витрати на оплату навчання у дитсадках, позашкільних закладах, школах, профтехах та вишах. Розмір податкової знижки – 18% від вартості навчання. Враховують фактичні витрати за минулий рік.

Як отримати відшкодування

Отримати можна кошти у Територіальних органах Державної податкової служби України або в Офісі великих платників податків ДПС.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

Для цього треба надати такі документи:

заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування;

копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;

податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою;

довідку про зарплату за звітний період з обов'язковим включенням сум податків, які утримують із зарплати, та суми пільги;

копію договору з навчальним закладом;

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;

документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про народження дитини, якщо на податкову знижку претендує чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб);

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного за звітним.

Гроші зараховують на банківський рахунок заявника, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилають поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 днів після надходження податкової декларації.