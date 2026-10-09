МОН надало рекомендації із надолуження освітніх втрат: учителі розкритикували

Повітряні тривоги переривають уроки, змушують змінювати розклад і формати навчання. Тому учні можуть мати різні навчальні труднощі.

Учителеві натомість важливо вчасно виявляти їх та визначати, у чому саме потрібна допомога. Тому МОН України днями оприлюднило основні кроки роботи з надолуженням освітніх втрат.

Відповідний матеріал МОН виклало у фейсбуці.

Що кажуть у МОН

Для школи цей процес розрахований на весь навчальний рік.

Вересень-жовтень — діагностика. Заклад визначає учнів, які потребують підтримки.

Листопад-грудень — планування системи підтримки. Школа формує групи відповідно до потреб дітей, розробляє план, обирає формати роботи.

Січень-березень — реалізація та моніторинг освітньої підтримки. Школа запускає запланований формат підтримки, аналізує результати та коригує індивідуальні потреби учнів.

Квітень-травень — контрольне діагностування і порівняння результатів із початковими. Визначення, хто потребує допомоги надалі

Також МОН окреслило п’ять основних етапів для вчителів, які працюватимуть з учнями, які мають освітні втрати:

Діагностика — визначення учнів, які потребують підтримки. Планування надолуження втрат. Організація навчання, адаптованого до потреб школярів. Моніторинг прогресу. Оцінювання фінальних результатів.

Поради міністерства / Інфографіка МОН

Детальні пояснення й практичні інструменти для організації роботи з надолуження освітніх втрат МОН рекомендує шукати у посібнику.

Що думають учителі

Освітяни у коментарях під дописом МОН зазначили, що всі ці поради звучать "добре на словах". На практиці вчителю буде дуже важко працювати із надолуженням освітніх втрат. Навчальні програми – насичені, і щодня треба вивчати щось нове. Якщо витрачати час на повторення, то діти не засвоять новий матеріал. Крім того, ніхто не скасовував тривоги, через які згорають уроки, і освітянин не встигає дати мінімум.



Думки українців / скриншот

Також педагоги пишуть, що "те саме стосується і формування груп. Ніхто не буде залишати дітей після уроків, адже діти втомлені, вчитель має свій розклад, крім того, ніхто не оплачує додаткову роботу. Всі наведені МОН теоретичні аспекти вчителям відомі, але як це впровадити на практиці — неясно. Особливо питання стає гострим у прифронтових містах, де тривоги лунають майже цілодобово, адже за таких умов важко пояснити всім дітям принаймні новий матеріал".

Єдине, що можна реально зараз втілити, на думку освітян, інформувати батьків про прогалини учня в навчанні.