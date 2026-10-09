Таку норму містить лист Міністерства освіти і науки про запровадження кар'єрного консультування у школах. Про це інформує Osvita.ua.
Що відомо про роботу радників
Щонайменше один педагогічний працівник має бути призначений для роботи з учнями базової середньої освіти, тобто 7–9 класів.
Також щонайменше один кар'єрний радник має працювати з учнями старшої школи, тобто з 10–12 класами.
У школах, у яких навчаються учні обох категорій, має працювати не менше ніж два педагоги – по одному для кожного освітнього рівня.
Все залежно від кількості учнів, структури закладу освіти та навантаження можуть визначати додаткових працівників для проходження навчання та формувати кадровий резерв.
Цікаво 83% дорослих в Україні, які живуть зі школярами, задоволені тим, як у школі організована безпека. А 68% – якістю навчання.
У МОН планують навчати майбутніх кар'єрних радників окремо за кожним напрямом.
Детальну інформацію щодо строків і процедури реєстрації, складу тренерів та переліку установ, на базі яких проводитимуть підвищення кваліфікації, обіцяють надіслати додатково.
Що анонсували раніше
- Торік у МОН анонсували, що у школах України згодом мають з'явитися кар'єрні освітні радники.
- У відомстві були переконані, що запровадження посади кар'єрного освітнього радника є важливим кроком для якісної реалізації реформи старшої профільної школи та забезпечення свідомого вибору учнями свого освітнього та професійного шляху.
- Попередньо радники мали відповідати за питання профорієнтації, психологічне консультування та допомогу у визначенні кар'єрних цілей.