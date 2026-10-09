Такая норма содержится в письме Министерства образования и науки о внедрении карьерного консультирования в школах. Об этом сообщает Osvita.ua.
Что известно о работе консультантов
По крайней мере один педагогический работник должен быть назначен для работы с учащимися базового среднего образования, то есть 7–9 классов.
Также как минимум один карьерный советник должен работать с учащимися старшей школы, то есть с 10–12 классами.
В школах, в которых обучаются учащиеся обеих категорий, должны работать не менее двух педагогов – по одному для каждого уровня образования.
В зависимости от количества учащихся, структуры учебного заведения и рабочей нагрузки могут назначаться дополнительные сотрудники для прохождения обучения и формирования кадрового резерва.
Интересно 83% взрослых в Украине, проживающих со школьниками, довольны тем, как в школе обеспечена безопасность. А 68% – качеством обучения.
В МОН планируют обучать будущих карьерных консультантов отдельно по каждому направлению.
Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров и перечне учреждений, на базе которых будет проводиться повышение квалификации, обещают прислать дополнительно.
Что анонсировали ранее
- В прошлом году в МОН объявили, что в школах Украины впоследствии должны появиться карьерные образовательные консультанты.
- В ведомстве были убеждены, что введение должности консультанта по вопросам карьерного образования является важным шагом для качественной реализации реформы старшей профильной школы и обеспечения осознанного выбора учащимися своего образовательного и профессионального пути.
- Предполагалось, что консультанты будут отвечать за вопросы профориентации, психологического консультирования и помощи в определении карьерных целей.