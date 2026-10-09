Такая норма содержится в письме Министерства образования и науки о внедрении карьерного консультирования в школах. Об этом сообщает Osvita.ua.

Что известно о работе консультантов

По крайней мере один педагогический работник должен быть назначен для работы с учащимися базового среднего образования, то есть 7–9 классов.

Также как минимум один карьерный советник должен работать с учащимися старшей школы, то есть с 10–12 классами.

В школах, в которых обучаются учащиеся обеих категорий, должны работать не менее двух педагогов – по одному для каждого уровня образования.

В зависимости от количества учащихся, структуры учебного заведения и рабочей нагрузки могут назначаться дополнительные сотрудники для прохождения обучения и формирования кадрового резерва.

Интересно 83% взрослых в Украине, проживающих со школьниками, довольны тем, как в школе обеспечена безопасность. А 68% – качеством обучения.

В МОН планируют обучать будущих карьерных консультантов отдельно по каждому направлению.

Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров и перечне учреждений, на базе которых будет проводиться повышение квалификации, обещают прислать дополнительно.

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