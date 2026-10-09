Учителю же важно своевременно выявлять их и определять, в чем именно требуется помощь. Поэтому МОН Украины на днях обнародовало основные шаги по восполнению пробелов в образовании.
Соответствующий материал МОН опубликовало в фейсбуке.
Что говорят в МОН
Для школы этот процесс рассчитан на весь учебный год.
Сентябрь–октябрь – диагностика. Учебное заведение выявляет учащихся, нуждающихся в поддержке.
Ноябрь–декабрь – планирование системы поддержки. Школа формирует группы в соответствии с потребностями детей, разрабатывает план, выбирает форматы работы.
Январь–март – реализация и мониторинг образовательной поддержки. Школа запускает запланированный формат поддержки, анализирует результаты и корректирует индивидуальные потребности учащихся.
Апрель–май – контрольное диагностирование и сравнение результатов с исходными. Определение, кому потребуется помощь в дальнейшем
Рекомендации министерства / Инфографика МОН
Также МОН обозначило пять основных этапов для учителей, которые будут работать с учащимися, имеющими пробелы в образовании:
Диагностика – выявление учащихся, нуждающихся в поддержке.
Планирование ликвидации пробелов.
Организация обучения, адаптированного к потребностям школьников.
Мониторинг прогресса.
Оценка итоговых результатов.
Рекомендации министерства / Инфографика МОН
Подробные пояснения и практические инструменты для организации работы по восполнению пробелов в образовании МОН рекомендует искать в пособии.
Что думают учителя
Педагоги в комментариях под постом МОН отметили, что все эти советы звучат "хорошо на словах". На практике учителю будет очень трудно работать над восполнением образовательных пробелов. Учебные программы – насыщенные, и каждый день нужно изучать что-то новое. Если тратить время на повторение, то дети не усвоят новый материал. Кроме того, никто не отменял тревог, из-за которых сгорают уроки, и педагог не успевает дать минимум.
Мнения украинцев / скриншот
Также педагоги пишут, что "то же самое касается и формирования групп". Никто не будет оставлять детей после уроков, ведь дети устали, у учителя есть свой график, к тому же никто не оплачивает дополнительную работу. Все приведенные МОН теоретические аспекты учителям известны, но как это внедрить на практике – неясно. Особенно остро этот вопрос стоит в прифронтовых городах, где звучат тревоги почти круглосуточно, ведь в таких условиях трудно объяснить всем детям хотя бы новый материал.
Единственное, что реально можно сейчас сделать, по мнению педагогов, – информировать родителей о пробелах в знаниях ученика.
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