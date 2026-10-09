Учителю же важно своевременно выявлять их и определять, в чем именно требуется помощь. Поэтому МОН Украины на днях обнародовало основные шаги по восполнению пробелов в образовании.

Соответствующий материал МОН опубликовало в фейсбуке.

Что говорят в МОН

Для школы этот процесс рассчитан на весь учебный год.

Сентябрь–октябрь – диагностика. Учебное заведение выявляет учащихся, нуждающихся в поддержке.

Ноябрь–декабрь – планирование системы поддержки. Школа формирует группы в соответствии с потребностями детей, разрабатывает план, выбирает форматы работы.

Январь–март – реализация и мониторинг образовательной поддержки. Школа запускает запланированный формат поддержки, анализирует результаты и корректирует индивидуальные потребности учащихся.

Апрель–май – контрольное диагностирование и сравнение результатов с исходными. Определение, кому потребуется помощь в дальнейшем