В Україні не "пасмурно" і не "похолодало": які зимові слова ви можете вживати неправильно

11 січня 2025, 12:00
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Автор: Марія Волошин

В Україні продовжує господарювати зима. То замітає землю лапатим снігом, то приносить відлигу та дощі.

Але коли розповідаєте про всі ці зимові примхи, робіть це правильною українською. І 24 Канал у межах рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе. 

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Як правильно розповісти українською про зиму 

У дев'яносто третій добірці назвемо найпопулярніші зимові слова та вислови, у яких ви можете робити помилки. При цьому запропонуємо правильні варіанти. 

  • Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;

І це далеко не всі українські відповідники, які ви можете вживати, коли розповідаєте про сильний вітер зі снігом. Більше цікавих синонімів  можна знайти тут. І вкотре переконатися у тому, якою багатою є українська мова.  

  • каток і ковзанка;
  • коньки – ковзани;
  • льод – лід;
  • голольод – ожеледь, ожеледиця;

Цікаво! О́желедь  – це щільний шар льоду, який вкриває стовбури й гілки дерев, дроти, а ожеле́диця – тонкий шар льоду на поверхні землі, дорозі. 

  • поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;
  • сосулька – бурулька;
  • приморозки і заморозки;


Які зимові слова ви вживаєте неправильно / фото 24 Каналу

Мовознавці радять розрізняти значення цих слів. Якщо хочете розповісти про невеликі весняні та осінні морози, що бувають удосвіта або вночі, пам'ятайте: перше походить від приморожувати (злегка пошкоджувати морозом); а друге – від заморожувати (дуже охолоджувати, доводити до замерзання).

  • зімній – зимовий, але зимний у значенні "холодний".
  • похолодало – похолодніло;
  • Новий год – Новий рік;
  • таяти – танути;
  • пасмурно – похмуро.

Розмовляйте грамотною українською! 