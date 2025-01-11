В Україні не "пасмурно" і не "похолодало": які зимові слова ви можете вживати неправильно
В Україні продовжує господарювати зима. То замітає землю лапатим снігом, то приносить відлигу та дощі.
Але коли розповідаєте про всі ці зимові примхи, робіть це правильною українською. І 24 Канал у межах рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.
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Як правильно розповісти українською про зиму
У дев'яносто третій добірці назвемо найпопулярніші зимові слова та вислови, у яких ви можете робити помилки. При цьому запропонуємо правильні варіанти.
- Метель – хуртовина, метелиця, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця, сніговиця, заметільниця, завія, снігокрутниця;
І це далеко не всі українські відповідники, які ви можете вживати, коли розповідаєте про сильний вітер зі снігом. Більше цікавих синонімів можна знайти тут. І вкотре переконатися у тому, якою багатою є українська мова.
- каток і ковзанка;
- коньки – ковзани;
- льод – лід;
- голольод – ожеледь, ожеледиця;
Цікаво! О́желедь – це щільний шар льоду, який вкриває стовбури й гілки дерев, дроти, а ожеле́диця – тонкий шар льоду на поверхні землі, дорозі.
- поскользнутися – послизнутися, посковзнутися;
- сосулька – бурулька;
- приморозки і заморозки;
Які зимові слова ви вживаєте неправильно / фото 24 Каналу
Мовознавці радять розрізняти значення цих слів. Якщо хочете розповісти про невеликі весняні та осінні морози, що бувають удосвіта або вночі, пам'ятайте: перше походить від приморожувати (злегка пошкоджувати морозом); а друге – від заморожувати (дуже охолоджувати, доводити до замерзання).
- зімній – зимовий, але зимний у значенні "холодний".
- похолодало – похолодніло;
- Новий год – Новий рік;
- таяти – танути;
- пасмурно – похмуро.
Розмовляйте грамотною українською!