Польща та Німеччина розширили список місць на НМТ: у чому причина

Тисячі українських школярів будуть складати національний мультимедійний тест поза межами України. Аби таку можливість отримали усі бажаючі, список місць у деяких країнах довелося розширити.

Україна доклала багато зусиль до того, аби усі учні, які внаслідок повномасштабного російського нападу були змушені виїхати за кордон, мали змогу скласти НМТ. Охочих виявилося так багато, що у Польщі та Німеччині почало бракувати місць для проведення тесту.

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Аби доступ до складання тесту мали усі охочі, наші партнери відгукнулися на прохання розширити кількість місць, в якому українські випускники зможуть скласти НМТ. Додаткові спеціально обладнані комп'ютерні центри будуть обладнані у Варшаві, Кракові, Мюнхені та Кельні.

Також випускників повідомили, що при наявності персонального кабінету і виборі не надто зручної локації для складання іспиту це місце можна змінити.

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Можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ,

– йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що реєстрацію на НМТ за кордоном пройшли майже 16 тисяч українських випускників.

Національний мультимедійний тест: коротко