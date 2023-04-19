Украина приложила много усилий к тому, чтобы все ученики, которые в результате полномасштабного российского нападения были вынуждены выехать за границу, имели возможность составить НМТ. Желающих оказалось так много, что в Польше и Германии стало не хватать мест для проведения теста.

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Чтобы доступ к сдаче теста имели все желающие, наши партнеры откликнулись на просьбу расширить количество мест, в котором украинские выпускники смогут пройти НМТ. Дополнительные специально оборудованные компьютерные центры будут обустроены в Варшаве, Кракове, Мюнхене и Кельне.

Также выпускникам сообщили, что при наличии персонального кабинета и выборе не слишком удобной локации для сдачи экзамена это место можно изменить.

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После получения сертификата можно до 7 мая 2023 года изменить регистрационные данные, выбрав город, ближе к местонахождению во время проведения НМТ,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что регистрацию на НМТ за границей прошли около 16 тысяч украинских выпускников.

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