Україна доклала багато зусиль до того, аби усі учні, які внаслідок повномасштабного російського нападу були змушені виїхати за кордон, мали змогу скласти НМТ. Охочих виявилося так багато, що у Польщі та Німеччині почало бракувати місць для проведення тесту.

Не пропустіть Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти

Аби доступ до складання тесту мали усі охочі, наші партнери відгукнулися на прохання розширити кількість місць, в якому українські випускники зможуть скласти НМТ. Додаткові спеціально обладнані комп'ютерні центри будуть обладнані у Варшаві, Кракові, Мюнхені та Кельні.

Також випускників повідомили, що при наявності персонального кабінету і виборі не надто зручної локації для складання іспиту це місце можна змінити.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ,

– йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що реєстрацію на НМТ за кордоном пройшли майже 16 тисяч українських випускників.

Національний мультимедійний тест: коротко