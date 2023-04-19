Україна доклала багато зусиль до того, аби усі учні, які внаслідок повномасштабного російського нападу були змушені виїхати за кордон, мали змогу скласти НМТ. Охочих виявилося так багато, що у Польщі та Німеччині почало бракувати місць для проведення тесту.
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Аби доступ до складання тесту мали усі охочі, наші партнери відгукнулися на прохання розширити кількість місць, в якому українські випускники зможуть скласти НМТ. Додаткові спеціально обладнані комп'ютерні центри будуть обладнані у Варшаві, Кракові, Мюнхені та Кельні.
Також випускників повідомили, що при наявності персонального кабінету і виборі не надто зручної локації для складання іспиту це місце можна змінити.
Можна після отримання сертифіката до 7 травня 2023 року змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до місцеперебування під час проведення НМТ,
– йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що реєстрацію на НМТ за кордоном пройшли майже 16 тисяч українських випускників.
Національний мультимедійний тест: коротко
- Учні складатимуть тести з трьох предметів (української мови, математики та предмету на вибір).
- Тривалість тесту – 180 хвилин. Час між блоками учні можуть розподіляти самостійно.
- У червні відбудеться перша сесія НМТ, хто не зміг з'явитися на тест з поважної причини – матиме змогу скласти його у липні.
- Реєстрація триватиме впродовж липня, підтвердження реєстрації та місця проходження – у травні.
- Вступна кампанія у вищі навчальні заклади триватиме у липні та серпні.