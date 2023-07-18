Чудові відповідники: як українською сказати "насильно мил не будешь"

Чимало українців досі може вживати російські фрази. Натомість їх треба викинути зі свого мовлення.

Тим більше, що в українській мові є чимало красивих відповідників до шаблонних фраз з мови окупанта. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав один із таких висловів із народної мудрості.

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Як українською сказати "насильно мил не будешь"

Однією із таких російських сталих фраз, яку можна почути з вуст українців, за словами Авраменка, є "насильно мил не будешь".

Мовознавець при цьому уточнив: у цьому вислові всі слова – українські, але приказка – російська.

А як же українською сказати? Українських відповідників – хоч греблю гати,

– зауважив вчитель.

І розповів, якими красивими відповідниками із солов'їної замінити фразу "насильно мил не будешь". Вони при цьому набагато цікавіші та милозвучніші, ніж російська фраза-"бур'ян".

Наприклад:

"силою не будеш милою";

"не можна нелюба любити";

"силуваним конем не поїдеш";

"силою колодязь копати – води не пити";

"не поможуть і чари, як хто кому не до пари".



Як українською сказати "насильно мил не будешь" / скриншот відео