Швидко виправляйте: яку поширену мовну помилку робить чимало українців

В українській мові часто виникають нові слова через появу нових предметів. Однак українці не завжди правильно їх вживають.

Найвідоміший вчитель України та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як не допускати "популярні" помилки. В ефірі "Сніданку з 1+1" уточнив, як назвати українською "всплывающее окно".

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Яку поширену мовну помилку робить чимало українців

За словами мовознавця, це те віконце, яке раптово з'являється або вигулькує під час натискання певного місця. Тож краще казати "вигулькове вікно" з наголосом на о.

Також Авраменко виправив поширену мовну помилку багатьох українців. Він наголосив, що людей, які працюють за комп'ютером та займаються розробкою програм, треба називати не "ІТшники", а "ІТівці".

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