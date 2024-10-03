Понад 10 тисяч студентів отримали грант на навчання
Джерело:Михайло Винницький
Студенти-першокурсники, які вступили на контрактну форму навчання цьогоріч, мають можливість отримати грант на здобуття вищої освіти. Сума залежить від обраної спеціальності та результатів НМТ.
Національний мультитест при цьому треба було складати у 2024 році. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, скільки осіб вже отримали грант.
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Скільки студентів отримали грант на навчання
Так, у МОН підписали перший наказ про призначення державних грантів на навчання вступникам 2024 року.
Посадовець зазначив, що 10 809 студентів, які вступили на контракт і першими підтвердили в Дії сертифікат про грант, вже отримали освітній грант на навчання.
Кошти на рахунки закладів вищої освіти для покриття частини вартості навчання 10 809 студентів будуть незабаром перераховані,
– уточнив Винницький.
І додав, що студенти, яким призначили грант, днями отримають відповідне підтвердження у Дії.
У міру надходження подальших підтверджень сертифікатів від студентів, будуть видані наступні накази про призначення грантів. Остаточний реченець підтвердження сертифікатів в Дії – 5 листопада 2024 року,
– додав заступник Лісового.
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Що відомо про грантову систему у 2024 році
- Грант можуть отримати студенти, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом.
- Подання на грант відбуватиметься через застосунок Дія.
- Його надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
- Суму гранту визначають індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.