Национальный мультитест при этом надо было сдавать в 2024 году. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, сколько человек уже получили грант.
Читайте Студенты каких вузов Украины получат больше всего образовательных грантов
Сколько студентов получили грант на обучение
Так, в МОН подписали первый приказ о назначении государственных грантов на обучение абитуриентам 2024 года.
Чиновник отметил, что 10 809 студентов, которые поступили на контракт и первыми подтвердили в Дии сертификат о гранте, уже получили образовательный грант на обучение.
Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10 809 студентов будут вскоре перечислены,
– уточнил Винницкий.
И добавил, что студенты, которым назначили грант, на днях получат соответствующее подтверждение в Дии.
По мере поступления дальнейших подтверждений сертификатов от студентов, будут выданы следующие приказы о назначении грантов. Окончательный реченец подтверждения сертификатов в Дии – 5 ноября 2024 года,
– добавил заместитель Лисового.
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
Что известно о грантовой системе в 2024 году
- Грант могут получить студенты, которые будут получать первое высшее образование по контракту.
- Подача на грант будет происходить через приложение Дия.
- Его будут предоставлять на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
- Сумму гранта определяют индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.