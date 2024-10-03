Национальный мультитест при этом надо было сдавать в 2024 году. Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, сколько человек уже получили грант.

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Сколько студентов получили грант на обучение

Так, в МОН подписали первый приказ о назначении государственных грантов на обучение абитуриентам 2024 года.

Чиновник отметил, что 10 809 студентов, которые поступили на контракт и первыми подтвердили в Дии сертификат о гранте, уже получили образовательный грант на обучение.

Средства на счета высших учебных заведений для покрытия части стоимости обучения 10 809 студентов будут вскоре перечислены,

– уточнил Винницкий.

И добавил, что студенты, которым назначили грант, на днях получат соответствующее подтверждение в Дии.

По мере поступления дальнейших подтверждений сертификатов от студентов, будут выданы следующие приказы о назначении грантов. Окончательный реченец подтверждения сертификатов в Дии – 5 ноября 2024 года,

– добавил заместитель Лисового.

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