Які книги найчастіше купували українці у 2023 році
9 грудня 2023, 16:04Читать новость на русском
Джерело:Український інститут книги
До Національного тижня читання Український Інститут Книги оприлюднив список книжок, як найчастіше купували краяни у 2023 році.
Для цього провели невелике опитування. Книги об'єднали у 4 номінації.
Дивіться також В Україні відбудеться Національний тиждень читання: чому варто долучитися
Які книги найчастіше купували українці у 2023 році
Так, найпопулярніші видання визначили у таких номінаціях:
- найпопулярніша українська класика;
- найпопулярніші книжки сучасних українських авторів;
- найпопулярніші переклади;
- найпопулярніші книжки для дітей.
Найпопулярніша українська класика
- "Місто" Валер'яна Підмогильного;
- "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка;
- "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" Івана Багряного;
- "Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового.
Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів
- "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка;
- "Драбина" Євгенії Кузнєцової;
- "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука;
- "Танці з кістками" Андрія Сем'янкова.
Найпопулярніші переклади
- "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль;
- "Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона.
Найпопулярніші книжки для дітей
У переліку найпопулярніших книжок для дітей – як українські, так і перекладні видання іноземних авторів.
- "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко;
- "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.