До Національного тижня читання Український Інститут Книги оприлюднив список книжок, як найчастіше купували краяни у 2023 році.

Для цього провели невелике опитування. Книги об'єднали у 4 номінації.

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Які книги найчастіше купували українці у 2023 році

Так, найпопулярніші видання визначили у таких номінаціях:

найпопулярніша українська класика;

найпопулярніші книжки сучасних українських авторів;

найпопулярніші переклади;

найпопулярніші книжки для дітей.

Найпопулярніша українська класика

"Місто" Валер'яна Підмогильного;

"Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка;

"Тигролови" і "Сад Гетсиманський" Івана Багряного;

"Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового.

Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів

"Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка;

"Драбина" Євгенії Кузнєцової;

"Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука;

"Танці з кістками" Андрія Сем'янкова.

Найпопулярніші переклади

"Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль;

"Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона.

Найпопулярніші книжки для дітей

У переліку найпопулярніших книжок для дітей – як українські, так і перекладні видання іноземних авторів.

"Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко;

"Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.

, що протягом 4 – 10 грудня в Україні відбудеться "Національний тиждень читання". Мета всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції – консолідація суспільства навколо читання як життєвої стратегії.