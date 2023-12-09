Для цього провели невелике опитування. Книги об'єднали у 4 номінації.

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Які книги найчастіше купували українці у 2023 році

Так, найпопулярніші видання визначили у таких номінаціях:

  • найпопулярніша українська класика;
  • найпопулярніші книжки сучасних українських авторів;
  • найпопулярніші переклади;
  • найпопулярніші книжки для дітей.

Найпопулярніша українська класика

  • "Місто" Валер'яна Підмогильного;
  • "Записки Кирпатого Мефістофеля" Володимира Винниченка;
  • "Тигролови" і "Сад Гетсиманський" Івана Багряного;
  • "Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового.

Найпопулярніші книжки сучасних українських авторів

  • "Я бачу, вас цікавить пітьма" Іларіона Павлюка;
  • "Драбина" Євгенії Кузнєцової;
  • "Нові Темні Віки. Колонія" Макса Кідрука;
  • "Танці з кістками" Андрія Сем'янкова.

Найпопулярніші переклади

  • "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" авторів Міхаель Бар-Зохар та Ніссім Мішаль;
  • "Фактор Черчилля Як одна людина змінила історію" Бориса Джонсона.

Найпопулярніші книжки для дітей

У переліку найпопулярніших книжок для дітей – як українські, так і перекладні видання іноземних авторів.

  • "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко;
  • "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.