Для этого провели небольшой опрос. Книги были объединены в 4 номинации.
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Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2023 году
Так, самые популярные издания определили в следующих номинациях:
- самая популярная украинская классика;
- самые популярные книги современных украинских авторов;
- самые популярные переводы;
- самые популярные книги для детей.
Самая популярная украинская классика
- "Город" Валерьяна Подмогильного;
- "Записки курносого Мефистофеля" Владимира Винниченко;
- "Тигроловы" и "Сад Гетсиманский" Ивана Багряного;
- "Повесть о санаторийной зоне" Николая Хвылевого.
Самые популярные книги современных украинских авторов
- "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка;
- "Стремянка" Евгении Кузнецовой;
- "Новые Темные Вики. Колония" Макса Кидрука;
- "Танцы с костями" Андрея Семенкова.
Самые популярные переводы
- "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль;
- "Фактор Черчилля Как один человек изменил историю" Бориса Джонсона.
Самые популярные книги для детей
В списке популярнейших книг для детей – как украинские, так и переводные издания иностранных авторов.
- "Малыши об интимных вещах" Юлии Ярмоленко;
- "Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко.