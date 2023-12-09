Для этого провели небольшой опрос. Книги были объединены в 4 номинации.

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Какие книги чаще всего покупали украинцы в 2023 году

Так, самые популярные издания определили в следующих номинациях:

самая популярная украинская классика;

самые популярные книги современных украинских авторов;

самые популярные переводы;

самые популярные книги для детей.

Самая популярная украинская классика

"Город" Валерьяна Подмогильного;

"Записки курносого Мефистофеля" Владимира Винниченко;

"Тигроловы" и "Сад Гетсиманский" Ивана Багряного;

"Повесть о санаторийной зоне" Николая Хвылевого.

Самые популярные книги современных украинских авторов

"Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка;

"Стремянка" Евгении Кузнецовой;

"Новые Темные Вики. Колония" Макса Кидрука;

"Танцы с костями" Андрея Семенкова.

Самые популярные переводы

"Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" авторов Михаэль Бар-Зохар и Ниссим Мишаль;

"Фактор Черчилля Как один человек изменил историю" Бориса Джонсона.

Самые популярные книги для детей

В списке популярнейших книг для детей – как украинские, так и переводные издания иностранных авторов.

"Малыши об интимных вещах" Юлии Ярмоленко;

"Тореадоры из Васюковки" Всеволода Нестайко.

Раньше мы также сообщали, что в течение 4 – 10 декабря в Украине состоится "Национальная неделя чтения". Цель всеукраинской информационно-просветительской акции – консолидация общества вокруг чтения как жизненной стратегии.