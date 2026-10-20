На ці спеціальності зростає попит серед вступників у виші України

Станом на 20 жовтня до українських вишів на бакалаврат зарахували 226 932 вступники. Це на 31 770 більше ніж торік.

За кількістю поданих заяв на бакалаврат та медичну магістратуру цьогорічна вступна кампанія стала рекордною від початку повномасштабного вторгнення. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які спеціальності популярні серед вступників

У МОН зазначають, що зростає інтерес до спеціальностей, потрібних для розвитку економіки та відбудови: будівництва, електричної інженерії, автоматизації, аграрної сфери й освіти.

Серед лідерів бюджетного набору на бакалаврат цьогоріч:

середня освіта: 5 749 зарахованих;

будівництво та цивільна інженерія — 3 318;

комп’ютерні науки — 2 946;

електрична інженерія — 2 864;

агрономія — 2 343.

Якщо порівняти з 2025 роком, бюджетний набір на будівництво та цивільну інженерію зріс на 31,8%, на електричну інженерію — на 40,1%, на автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку — на 29,9%.

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Скільки осіб цьогоріч стали студентами

Загалом на бакалаврат і медичну магістратуру подали понад 1,3 мільйона заяв на всі рівні освіти. Це рекордна кількість від початку повномасштабної війни у нашій державі.

На бакалаврат зарахували більше ніж 237 тисяч вступників — на 16,1% більше ніж торік. На бюджет при цьому – 64 625 вступників, на контракт — 162 307. Це на 11,5% і 18,3% відповідно перевищує показник 2025 року.

Окремо на медичну, фармацевтичну та ветеринарну магістратуру після школи зарахували 10 249 вступників, із них 5 652 — на бюджет і 4 597 — на контракт. Це на 11,7% більше ніж у 2025 році.

Більшість вступників на бюджет здобуватимуть вищу освіту за пріоритетним для себе напрямом.