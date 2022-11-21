Як розважити та розрадити дітей, якщо виключили світло: цінні поради батькам
Удари росіян ракетами по енергетичних об'єктах України змушують українців жити у темряві протягом певного часу. При цьому коли немає світла, першими лякаються діти.
Тож батькам треба знати, як заспокоїти та розважити дитину, якщо вона боїться темряви. Про це читайте у матеріалі 24 каналу.
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Чим зайняти дитину, якщо виключили світло
Медичний психолог Дмитро Вакуленко розповів, як зменшити у дитини прояв стресу у разі планових відключень світла. А також, чим зацікавити дитину у темряві. Отже:
перш за все дорослим треба залишатися спокійними, адже часто діти копіюють реакцію батьків;
батьки мають підійти до дитини й обійняти її. Якщо малеча погоджується на обійми, варто трохи захитати її – це заспокоює;
за можливості залучіть дитину до технік стишування. Наприклад, порахувати від 1 до 10 чи від 20 до 10;
батькам разом із дитиною варто скористатися дихальною технікою "Квадрат": протягом чотирьох секунд робимо вдих – протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання – протягом чотирьох секунд робимо видих – і протягом наступних чотирьох секунд затримуємо дихання. Така техніка допомагає заспокоїтися у будь-якій ситуації;
батькам варто постійно намагатися бути поруч із дитиною, не знецінювати її страх, говорити правду про чинну ситуацію в країні через війну. Також постійно треба повторювати, звертаючись до дитини: "Я з тобою. Я тобі допоможу. Я тебе захищу".
Як пояснити дитині відсутність світла і появу темряви
Батьки мають бути чесними і правдиво пояснювати ситуацію. Наприклад, світло зникло, бо зламалася чи пошкоджена підстанція; енергетики намагаються якнайшвидше вирішити проблему;
дітям потрібно чесно розповідати, що електромережі пошкоджують росіяни для того, щоб завдати українцям кривди і було важче жити. Проте не варто розповідати дітям дуже страшні факти російської агресії;
дуже важливо заздалегідь проговорити з дитиною можливий варіант дій під час зникнення світла. Наприклад, увімкнути генератор, запалити свічки, вимкнути з мережі електроприлади тощо.
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Які ігри запропонувати дитині в темряві
Ігри з тінню із ліхтарикою чи свічкою: складаємо фігури тварин або граємо в ляльковий театр;
ігри в слова: наступне слово починається з останньої букви попереднього слова за різними тематиками: столиці країн, назви тварин, фруктів, овочів, професії.
Батькам варто пам'ятати, що для того, аби дитина не боялася темряви у власній оселі, вона має мати своєрідний психологічний ресурс, щоб дитяча нервова система впоралася й адаптувалася до рівня стресу.
Для цього дитина має:
висипатися;
наїдатися;
мати нормальне фізичне навантаження.
Аби впоратися з дитячими страхами перед темрявою, батькам варто:
залишати міжкімнатні двері відчиненими;
придбати нічник чи ліхтарик;
переглянути раціон: не давати на ніч важко перетравлювану їжу.