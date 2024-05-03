Які мінімальні бали з предметів НМТ-2024 для вступу до вишів треба набрати

У травні стартує основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Учасники цьогорічного тестування складатимуть чотири предмети.

Аби мати можливість взяти участь у вступній кампанії, учасники тестування повинні набрати мінімально можливу кількість тестових балів з кожного предмета НМТ. Ці мінімальні – порогові бали – щорічно визначає Міністерство освіти і науки України.

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Які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році

Цьогоріч для участі в конкурсному відборі учасникам НМТ треба набрати 15% правильних відповідей з кожного предмета. Торік варто було отримати лише 10% правильних відповідей.

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, треба набрати:

5 балів – з математики, іноземної мови, фізики;

6 балів – з хімії;

7 балів – з української мови, української літератури, географії та біології;

8 балів – з історії України.

Цей мінімум дасть змогу учаснику НМТ отримати оцінку за шкалою 100 – 200 балів та взяти участь у вступній кампанії до вишів.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо учасник НМТ отримає тестовий бал, менший за встановлений пороговий бал, хоча б з одного предмета НМТ, він не зможе стати студентом ЗВО цього року.

Переведення тестових балів у рейтингову шкалу 100 – 200 балів відбувається на основі таблиць тестових балів з кожного предмета НМТ. Із ними можна ознайомитись тут.

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Скільки учасників складатиме НМТ у 2024 році