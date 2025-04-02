Чи є в українській мові вислів "поставити галочку": і як же називається той значок

В українській мові ще чимало російських висловів чи калькованих. І трапляється, що деякі ми плутаємо зі своїми.

Вислів "поставити галочку" – у прямому чи переносному сенсі, чули чи не усі, а чи вважаєте, що він запозичений? 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" розповідає, як сказати цей вислів українською.

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Як перекладається "поставити галочку"

"Поставити галочку" – цей вираз можна почути ледь не щодня. Найчастіше, при переліку чогось – у вигляді списку чи "поставте підпис, там де галочка".

Що ж таке "галочка" – це позначка "✓" яка використовується для позначення, місця, згоди або включення, обліку. Наприклад:

перевірено, там стоять галочки,

правильна відповідь, там де галочки,

цю справу виконала, ставлю галочку.

Цю позначку радять використати у виборчих бюлетенях. А ще на НМТ є запитання, які стосуються "галочки", – чи є така назва в українській мові чи це суржик.

Мовознавиця Оксана Миколаївна зазначає, що розмовно-побутовім мовленні ми можемо називати цей знак – "галочка", "пташка", "прапорець", "зачерк" чи навіть англіцизми "чекбокс"/"чекмарк".

Але офіційна назва – "позначка". Тому в діловому мовленні ми кажемо – ставимо позначку.

Як правильно назвати "галочку": дивіться відео

А чим замінити непряме значення вислову "поставити галочку" чи "для галочки", розповідає у своєму тікток Віка Хмельницька. Вислів означає зробити щось знехотя, щоб було зроблене не зважаючи на бажання чи якість.

Тут варіантів кілька:

зробити про людське око;

зробити, щоб збутися;

зробити для ока;

зробити для годиться;

рівно криво аби живо.

Як замінити "поставити галочку": дивіться відео

Доповнюйте своє мовлення висловами, але краще українськими і беріть до уваги одразу кілька варіантів, як, наприклад, до "на вкус и цвет товарища нєт", про який 24 Канал писав раніше.