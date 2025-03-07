Не підодіяльник і одіяло: як правильно називати елементи постільної білизни

Чимало українців називає окремі речі побуту суржиковими словами. Елементи постільної білизни винятком не є.

Часто це стається через те, що краяни просто не знають правильні назви тих чи тих речей. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допомагає не припускатися помилок та очищати своє мовлення.

Читайте Не "форточка, прихожа і лєсніца": як правильно українською назвати частини будинку

Як українською називати елементи постільної білизни

У сто першій добірці розкажемо вам, як не помилитися у назвах елементів постільної білизни та не "тягнути" у мовлення суржик. Також підкажемо, як правильно українською звучать предмети та дії, з ними пов'язані.

Кровать – ліжко;

підодіяльник – підковдра;

одіяло – ковдра;

простинь – простирало, простирадло;

більйо – білизна:

наволочка – наволока, наволочка;

При нагоді зауважимо, що слово "постіль" має подвійний наголос. Тобто ви можете казати як "пОстіль", так і "постІль".



Як українською називати елементи постільної білизни / Freepik

До теми Не "стульчик, шкаф і потолок": як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською

стєліть – стелити;

утюг – праска;

утюжити – прасувати;

стірати – прати;

полотеньце – рушник ;

; гладити – прасувати;

гладильна доска – прасувальна дошка.

Ми також розповідали, як правильно назвати меблі та елементи інтер'єру українською. Зокрема, підказали, які суржикові слова не варто вживати.