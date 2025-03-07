Не пододеяльник и одеяло: как правильно называть элементы постельного белья
Многие украинцы называют отдельные вещи быта суржиковыми словами. Элементы постельного белья исключением не являются.
Часто это происходит из-за того, что земляки просто не знают правильные названия тех или иных вещей. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и очищать свою речь.
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Как на украинском называть элементы постельного белья
У сто первой подборке расскажем вам, как не ошибиться в названиях элементов постельного белья и не "тянуть" в речь суржик. Также подскажем, как правильно на украинском звучат предметы и действия, с ними связаны.
- Кровать – ліжко;
- підодіяльник – підковдра;
- одіяло – ковдра;
- простинь – простирало, простирадло;
- більйо – білизна:
- наволочка – наволока, наволочка;
При случае заметим, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстіль", так и "постІль".
Как по-украински называть элементы постельного белья / Freepik
К теме Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском
- стєліть – стелити;
- утюг – праска;
- утюжити – прасувати;
- стірати – прати;
- полотеньце – рушник;
- гладити – прасувати;
- гладильна доска – прасувальна дошка.
Мы также рассказывали, как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском языке. В частности, подсказали, какие суржиковые слова не стоит употреблять.