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Учеба Саморазвитие Не пододеяльник и одеяло: как правильно называть элементы постельного белья
7 марта, 19:52
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Не пододеяльник и одеяло: как правильно называть элементы постельного белья

Мария Волошин

Многие украинцы называют отдельные вещи быта суржиковыми словами. Элементы постельного белья исключением не являются.

Часто это происходит из-за того, что земляки просто не знают правильные названия тех или иных вещей. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает не допускать ошибок и очищать свою речь.

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Как на украинском называть элементы постельного белья

У сто первой подборке расскажем вам, как не ошибиться в названиях элементов постельного белья и не "тянуть" в речь суржик. Также подскажем, как правильно на украинском звучат предметы и действия, с ними связаны.

  • Кровать – ліжко;
  • підодіяльник – підковдра;
  • одіяло – ковдра;
  • простинь – простирало, простирадло;
  • більйо – білизна:
  • наволочка – наволока, наволочка;

При случае заметим, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстіль", так и "постІль".


Как по-украински называть элементы постельного белья / Freepik

К теме Не "стульчик, шкаф и потолок": как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском

  • стєліть – стелити;
  • утюг – праска;
  • утюжити – прасувати;
  • стірати – прати;
  • полотеньце – рушник;
  • гладити – прасувати;
  • гладильна доска – прасувальна дошка.

Мы также рассказывали, как правильно назвать мебель и элементы интерьера на украинском языке. В частности, подсказали, какие суржиковые слова не стоит употреблять.