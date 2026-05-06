Не кажіть “потерпів невдачі”: ось круті і зовсім не сумні вислови до цієї ситуації
- Українська мова багата на образні прислів’я й приказки, які з гумором описують невдачі.
- Серед висловів про невдачу є такі як "упіймати облизня", "ухопити місяця зубами", "сів голим задом на лід".
В українській мові є чимало висловів на різні випадки життя — від радості й успіху до смутку чи поразки. Це своєрідна народна мудрість, яка допомагає пояснити будь-яку ситуацію образно й влучно.
Як можна цікаво сказати про невдачу, розповідаємо з посиланням на філологиню Ольгу Лещименко.
Дивіться також Не лише про бідність: що таке "злидні" та чому наші предки особливо їх боялись
Як сказати про невдачу цікавими висловами?
Не завжди нам усе вдається і ми – переможці. Та поразки нас теж вчать, змушують думати по-іншому, шукати нові шляхи. А якщо сказати про неї не просто – крах, фіаско, невдача, осічка, пшик, промах, а народною мудрістю, то можна підняти настрій собі та іншим.
Важливо! Дуже часто можна почути мовну помилку – "потерпіти невдачі". Але ця фраза – калькування з російської мови, а українською правильно – "зазнати невдачі".
Українська мова багата на образні вислови, прислів’я й приказки, які передають досвід поколінь та своє цікаве бачення, з мудрістю та гумором до різних ситуацій, навіть невдачі. Можна просто сухо констатувати факти – "я зазнав невдачі / поразки", "мені не вдалося". А можна видумкувато використати один з народних висловів і звучати цікаво, незвично та з гумором.
Ось кілька народних висловів, що стосуються невдачі чи поразки
- Упіймати облизня.
- Вхопити шилом меду / патоки.
- Ухопити, як собака обметиці.
- Наїстися, як Сірко паскою.
-
Поживитися, як сірко як пес макогоном.
-
Ухопити, як собака обметиці.
- Наївся, як собака мухою.
- Облизати макогона.
- Дулю з маком з'їсти.
- Круто взяв, та не туди попав.
-
Халявки попекли.
-
Сісти на мілину.
-
Сів голим задом на лід.
- На жито орали, а й гречки не мали.
- Побачив, як свою потилицю.
- Попав, як сліпий на стежку!
- Ошпарився, як муха в окропі.
- Піймав куцого за хвіст!
- Ухопив місяця зубами!
- Плив, плив, та на березі й утонув.
І це далеко не усі вислови, які можна знайти на численних ресурсах про усну народну творчість – їх навіть важко полічити. Цікаво, що в таких образних висловах фігурують і рослини, і тварини, і природні явища, і небесні тіла, і ужиткові речі. Але коли розібрати дослівно кожен – то і справді, усі вони про певну невдачу чи безглуздя. Тільки дивуєшся людській уяві.
Як ще сказати про невдачу: дивіться відео
Чи є у вас свій улюблений вислів? Нехай вас оминають невдачі, але точно візьміть до уваги кілька виразів і скористайтеся.
Які квіти фігурують в українських фразеологізмах?
В українській мові чимало висловів, які описують красу, і часто для образності та порівняння називають рослини чи процес з ними пов'язаний.
У фразеологізмах де порівнюють з рослинами таким чином вказують на риси характеру, зовнішність чи поведінку.
Такі вислови, як "цвісти і пахнути" або "життя – не ромашки і троянди", "барвінком стелитися", "хоч трава не рости" – використовуються для компліментів чи опису життєвих ситуацій.
Ці вислови можна використовувати для влучної та цікавої розмови, підкреслюючи народну мудрість та спостережливість.
Прислів’я й приказки, фразеологізми про працю, дружбу, любов, невдачу чи щастя роблять мовлення живим і барвистим, а ще показують, як наші предки бачили світ і передавали досвід наступним поколінням.