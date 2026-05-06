Як можна цікаво сказати про невдачу, розповідаємо з посиланням на філологиню Ольгу Лещименко.

Дивіться також Не лише про бідність: що таке "злидні" та чому наші предки особливо їх боялись

Як сказати про невдачу цікавими висловами?

Не завжди нам усе вдається і ми – переможці. Та поразки нас теж вчать, змушують думати по-іншому, шукати нові шляхи. А якщо сказати про неї не просто – крах, фіаско, невдача, осічка, пшик, промах, а народною мудрістю, то можна підняти настрій собі та іншим.

Важливо! Дуже часто можна почути мовну помилку – "потерпіти невдачі". Але ця фраза – калькування з російської мови, а українською правильно – "зазнати невдачі".

Українська мова багата на образні вислови, прислів’я й приказки, які передають досвід поколінь та своє цікаве бачення, з мудрістю та гумором до різних ситуацій, навіть невдачі. Можна просто сухо констатувати факти – "я зазнав невдачі / поразки", "мені не вдалося". А можна видумкувато використати один з народних висловів і звучати цікаво, незвично та з гумором.

Ось кілька народних висловів, що стосуються невдачі чи поразки

Упіймати облизня.

Вхопити шилом меду / патоки.

Ухопити, як собака обметиці.

Наїстися, як Сірко паскою.

Поживитися, як сірко як пес макогоном.

Ухопити, як собака обметиці.

Наївся, як собака мухою.

Облизати макогона.

Дулю з маком з'їсти.

Круто взяв, та не туди попав.

Халявки попекли.

Сісти на мілину.

Сів голим задом на лід.

На жито орали, а й гречки не мали.

Побачив, як свою потилицю.

Попав, як сліпий на стежку!

Ошпарився, як муха в окропі.

Піймав куцого за хвіст!

Ухопив місяця зубами!

Плив, плив, та на березі й утонув.

І це далеко не усі вислови, які можна знайти на численних ресурсах про усну народну творчість – їх навіть важко полічити. Цікаво, що в таких образних висловах фігурують і рослини, і тварини, і природні явища, і небесні тіла, і ужиткові речі. Але коли розібрати дослівно кожен – то і справді, усі вони про певну невдачу чи безглуздя. Тільки дивуєшся людській уяві.

Як ще сказати про невдачу: дивіться відео

Чи є у вас свій улюблений вислів? Нехай вас оминають невдачі, але точно візьміть до уваги кілька виразів і скористайтеся.

Які квіти фігурують в українських фразеологізмах?

В українській мові чимало висловів, які описують красу, і часто для образності та порівняння називають рослини чи процес з ними пов'язаний.

У фразеологізмах де порівнюють з рослинами таким чином вказують на риси характеру, зовнішність чи поведінку.

Такі вислови, як "цвісти і пахнути" або "життя – не ромашки і троянди", "барвінком стелитися", "хоч трава не рости" – використовуються для компліментів чи опису життєвих ситуацій.

Ці вислови можна використовувати для влучної та цікавої розмови, підкреслюючи народну мудрість та спостережливість.

Прислів’я й приказки, фразеологізми про працю, дружбу, любов, невдачу чи щастя роблять мовлення живим і барвистим, а ще показують, як наші предки бачили світ і передавали досвід наступним поколінням.