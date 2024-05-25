Зберігайте відповідь відразу: як поводитись на тестуванні у разі повітряної тривоги
Джерело:Міністерство освіти і науки України
Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні.
У Міносвіти України розповіли, як бути учасникам тестування, якщо звучатиме повітряна тривога під час іспиту. При цьому порадили слухати уважно інструкторів.
Дивіться також Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать
Як поводитись учаснику НМТ, якщо лунає повітряна тривога
Якщо під час тестування в Україні почнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.
У такому разі учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, – зупинять.
Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування. Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися та продовжити виконання завдань НМТ,
– кажуть у МОН.
Що робити, якщо тривога триватиме довго
Якщо тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.
У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій,
– наголосили у міністерстві.
Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).
- Раніше ми детально розповіли, як відбуватиметься НМТ у 2024 році. Тож про те, з яких предметів, де і коли відбудеться тестування, скільки осіб братиме участь у НМТ і про що пам'ятати, а також – які мінімальні бали на НМТ треба набрати у 2024 році для вступу, читайте за посиланням.