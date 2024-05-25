Зберігайте відповідь відразу: як поводитись на тестуванні у разі повітряної тривоги

Триває основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Більшість учасників проходитиме перевірку знань у червні.

У Міносвіти України розповіли, як бути учасникам тестування, якщо звучатиме повітряна тривога під час іспиту. При цьому порадили слухати уважно інструкторів.

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Як поводитись учаснику НМТ, якщо лунає повітряна тривога

Якщо під час тестування в Україні почнеться повітряна тривога, інструктор зупинить роботу над тестом, а всі учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття.

У такому разі учасник має зберігати відповідь після кожного завдання, а час, який залишився до завершення НМТ, – зупинять.

Після закінчення тривоги потрібно повернутися до аудиторій і продовжити виконання завдань тестування. Якщо буде достатньо часу, тобто тривога триватиме менше ніж 2 години 30 хвилин (сумарно для обох етапів тестування), учасники зможуть повернутися та продовжити виконання завдань НМТ,

– кажуть у МОН.

Що робити, якщо тривога триватиме довго

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Якщо тривога триватиме довше, відповідальний за ТЕЦ разом із регіональним центром оцінювання якості освіти вирішить, чи доцільно продовжувати тестування з урахуванням залишкового часу.

У разі, якщо НМТ буде зупинено, учасники зможуть його скласти під час додаткових сесій,

– наголосили у міністерстві.

Для цього потрібно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Заяву можна подати через відповідального за тестовий пункт одразу на місці або самостійно протягом трьох робочих днів (включно з тим днем, коли ви складали НМТ).