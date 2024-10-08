Чи можна забрати дитину зі шкільного укриття у час повітряної тривоги

Коли звучить повітряна тривога, усі учасники освітнього процесу повинні пройти в укриття і перебувати там до відбою. При цьому вчителі мають пам'ятати і про дотримання інших вимог у цей час.

Міністерство освіти та науки України на своїй сторінці у фейсбуці нагадало правила поведінки в час тривоги та в укритті. Педагог, зокрема, не має права відпускати дитину зі сховища, якщо батьки хочуть її забрати.

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Чи можна забрати дитину зі шкільного сховища до відбою

Попередньо керівництво закладу освіти має надати інформацію усім учасникам освітнього процесу про те, де розташоване безпечне приміщення. Батьки при цьому мають знати, які речі потрібно скласти дітям у тривожні рюкзаки. Також має бути відповідальна особа, яка супроводжуватиме дітей в укриття.



Алгоритм дій під час повітряної тривоги / МОН

Вчитель має сповістити батьків, коли вони спускаються у сховище та перевірити, чи всі діти у нього перемістились. А відповідальні особи мають впевнитися, що у приміщеннях не залишилось школярів. Ті учні, які перебувають на вулиці, мають також пройти у сховище самостійно або разом з учителем.



Алгоритм дій під час повітряної тривоги / МОН

Якщо тривога лунає під час онлайн-уроку, педагог має зупинити навчання і наголосити школярам, що вони мають перейти у безпечне місце. Якщо це технічно можливо, уроки можна продовжити зі сховища.



Алгоритм дій під час повітряної тривоги / МОН