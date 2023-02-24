Замість домінації – деградація: як замінити іншомовні слова, говорячи про напад Росії на Україну
В українській мові функціонує чимало запозичень. 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чимало з них можна замінити українськими відповідниками.
Якщо ж певне слово здається вам питомим, повірте: це може бути окозамилювання. Як знайти іншомовним слова-побратими з українського словника, розповість 24 Канал.
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Як красиво сказати українською
У сьомій добірці допоможемо відшукати правильні відповідники запозичень, коли говорите про повномасштабне – або ж цілісне, чи кільканапрямкове – вторгнення Росії в Україну.
концентрація;
екстрений;
аргумент;
Напередодні 24 лютого 2022 року росіяни сконцентрували біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових. Можна також сказати, що вони зосередили військо чи біля кордону було значне скупчення ворожого війська. І таки пішли повномасштабною війну на Україну.
Аргументів або ж доказів, що це – росіяни, а не "їхтамнєти", як вони казали у 2014 році, вже не потрібно було. У нашій державі екстрено – чи негайно, невідкладно – запровадили воєнний стан.
домінувати;
асиміляція;
Метою агресора було домінування – чи то панування – в Україні після захоплення території нашої держави. Також – асиміляція чи розчинення нашого народу.
кримінальний;
гуманність;
деструктивний;
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Російські окупанти не боялися виконувати кримінальні або ж злочинні накази свого керівництва. Гуманність – чи то пак людяність – у них була відсутня. Усе, що вони принесли в Україну, є цілком деструктивним, або ж руйнівним.
абсолютний;
деградація;
Однак російських окупантів в Україні чекає абсолютна поразка – або ж цілковита, повна. А цю недокраїну – деградація, чи занепад.
ренесанс;
реформа;
реставрація;
дуель;
Нашу ж неньку Україну натомість після перемоги очікує ренесанс, або ж відродження, реформи, чи ж перетворення та перебудова, а знищені окупантами будівлі – реставрація, або відбудова.
Тільки не плутайте із перебудовою у часи Горбачова – цю сторінку історії із ненависного радянського минулого ми вже перегорнули. Тепер потрібно виграти воєнну дуель або ж поєдинок з Росією.