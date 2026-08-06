У школах відбуватимуться позапланові перевірки

У школах України відбуватимуться позапланові перевірки. МОН України вже виклало у новій редакції правила цих перевірок.

Позапланові перевірки проводитиме Державна служба якості освіти України. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Що відомо про перевірки

Школи не отримуватимуть попередження про візит комісії.

Перевірку можуть призначити у разі:

звернення фізичної особи про порушення її прав чи законних інтересів;

необхідність перевірити виконання раніше виданого розпорядження про усунення порушень;

звернення освітнього омбудсмена.

Повторну перевірку за тим самим фактом не допускають. Інспектори мають право перевіряти лише ті питання, які стали підставою для призначення позапланового заходу.

Для проведення позапланової перевірки створюють комісію. Вона повинна складатися не менш як із трьох осіб. Очолює її працівник Державної служби якості освіти або її територіального органу. У комісії не можуть бути осіб, які є близькими родичами працівників школи або мають конфлікт інтересів. За потреби до перевірки можуть залучати адвокатів чи представників громадських об'єднань.

Коли школу можуть не допустити до перевірки

Перед початком перевірки члени комісії повинні надати керівнику закладу:

копію наказу про проведення перевірки;

копію направлення;

документи, що посвідчують особу кожного члена комісії.

Якщо перевірку проводить територіальний орган ДСЯО, додатково мають надати копію погодження центрального органу. Відсутність хоча б одного з цих документів є законною підставою для недопуску комісії до проведення перевірки.

Яка тривалість перевірки

Максимальна тривалість позапланової перевірки – до 10 робочих днів для більшості шкіл, до 5 робочих днів – якщо у школі працює не більше ніж 50 педагогів. Продовжувати строк проведення перевірки закон не дозволяє.

Під час проведення перевірки керівник закладу освіти має право надавати заперечення, підписати акт перевірки із зауваженнями, здійснювати фіксацію перевірки та оскаржити дії тих, хто перевіряє.

Якщо під час перевірки виявили порушення, орган контролю протягом п'яти робочих днів видає розпорядження про їхнє усунення.