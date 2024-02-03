Куди звертатися батькам, якщо у школі порушують мовне законодавство

В Україні протягом років траплялися різні випадки порушення мовного закону у сфері освіти. До прикладу, використання недержавної мови під час виховних годин, батьківських зборів, російськомовні пісні та фрагменти кінофільмів на випускних вечорах.

Про це заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. І розповів, як діяти батькам, які помічають порушення на мовному грунті у школі.

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Куди звертатися у разі порушення мовного законодавства у школі

Кремінь каже: у разі порушення мовного закону варто звертатися безпосередньо до вчителя, класного керівника, завуча чи директора школи. При цьому використовувати всі можливості для перемовин.

Якщо педагог та адміністрація школи і далі порушують мовне законодавство, пропоную звертатися до нас. На нашому сайті є алгоритм подання скарги та форма для цього,

– уточнив мовний омбудсмен.

І наголосив, що порушення мовного закону в школі – це таки пряма відповідальність керівника і директора школи. Кремінь також додав: якщо проблему не вирішують на місцях, нею займається його Офіс. При цьому попереджає про відповідальність директорів шкіл.

Проте ми не єдина інституція, яка захищає українську мову. Такі функції також визначені за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

– каже Кремінь.

Він також розповів, що за 2023 рік на адресу уповноваженого надійшло майже 4 тисячі звернень.

Раніше Тарас Кремінь також розповідав, чи мають право учні та вчителі на перервах спілкуватися російською.