"ЗСУшного" чи "зеесушного": який з варіантів у Радіодиктанті не вважатимуть помилкою

27 жовтня, у День української писемності та мови, українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. У флешмобі взяли участь краяни з усього світу.

Текст диктанту мав назву "Лист, який не закінчується". Про це інформує 24 Канал.

"ЗСУшного" чи "зеесушного" – як правильно

Правильний текст Радіодиктанту оприлюднили 29 жовтня на сайті Українського Радіо та на сайті Суспільне Культура.

24 Канал також публікує цей текст та пропонує перевірити свій варіант диктанту на помилки.

Українці ще до появи правильного варіанту тексту роздумували щодо правильних розділових знаків, а також про те, як писати ті чи ті слова. Зокрема мовним каменем спотикання для багатьох у цьому тексті стало слово "зеесушний".

Не обійшлось і без мемів.



Крапки над і у цьому питанні розставили сьогодні, пише Суспільне Культура у тредсі.

ЗСУ-шний, зсушний чи зеесушний? Нарешті можемо все розповісти!

– зазначили у медіа.

Цікаво На скриншоті слово "пешіть" написали з помилкою – проте навмисно. Це своєрідна комунікаційна риса спілкування у тредсі. Часто спеціально спрямована на те, аби виявляти помилки та запам'ятовувати правильні варіанти.

У правильному тексті диктанту від Артура Дроня – "зеесушного". Проте Суспільне зауважило, що написання слова «зеесушного» у варіанті «ЗСУшного» не вважатимуть за помилку.

Що кажуть мовознавці

Думки раніше щодо написання цього слова розділилися навіть у професіоналів. Кандидатка філологічних наук Оксана Журавська розповідала, що цього прикметника ще немає у словниках. За її словами, правопис може підштовхнути до написання «зсушний» за зразком «натовець», «оонівський».

Проте там ідеться про звукові абревіатури, а ЗСУ – буквена. У військових медіа її часто вимовляють зе-се-у, а не зе-ес-у,

– каже вона.

У телеграм-каналі Correctarium — Українська мова зазначали: важливо пам’ятати, що хоч самі абревіатури на письмі графічно оформлюються великими літерами, похідні від них слова треба писати малими, та ще й так, як вони фактично вимовляються.

Наприклад:

ФРН, але еференівський;

МВС, але емвеесівський, емвеесівець;

УНР, але уенерівський, уенерівець;

СММ, але есемемник.

Тобто у нашому разі варто писати "зеесушний".

У тредсі також знайшли варіант написання цього слова у книзі Артура Дроня.

Як реагують українці

Українці у коментарях до допису Суспільного діляться помилками та враженнями від написання диктанту. Ось що пишуть:

Ті ваші тире з двокрапками мене до дурдому доведуть, але не все так погано, дякую.

Мій шок в шоці.

Зеесушний, різьбяр, пів хвилини та впівсили. Поплутала розділові знаки всі! Але трикрапка – на місці.

Шах і мат – зеесушний!

В мене "ЗСУ-шного" замість "зеесушного" і розділові знаки.

Не "дуже", не "гіперсильно" написала правильно в лапках. Чим пишаюсь.

Взагалі мої помилки, як і в школі, з'явились після... Намудрувала із пунктуацією при перевірці, бо при написанні було все більш-менш правильно.

Але це вже психологічний момент – це вічне прагнення до досконалості...

Загалом диктант був гарний.

От шоб я в житті більше не робила жодних помилок, як в цьому диктанті.

15 помилок, і всі – пунктуаційні)

На слух подекуди важкувато виявилося кому від тире відрізнити. І теж здивована, що «крайня» без лапок. Але все одно задоволена результатом. І досвідом загалом – чудовий текст і неймовірні читці)

Що відомо про Радіодиктант у 2026 році