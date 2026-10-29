"ЗСУшного" или "зеесушного": какой из вариантов в радиодиктанте не будет считаться ошибкой

Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". Об этом сообщает 24 Канал.

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"ЗСУшного" или "зеесушного" – как правильно

Правильный текст радиодиктанта был опубликован 29 октября на сайте Украинского радио и на сайте "Суспильное Культура".

24 Канал также публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант диктанта на наличие ошибок.

Украинцы еще до появления правильного варианта текста размышляли о правильных знаках препинания, а также о том, как писать те или иные слова. В частности, языковым камнем преткновения для многих в этом тексте стало слово "зеесушний".

Не обошлось и без мемов.



Точки над «i» в этом вопросе расставили сегодня, пишет "Суспильне Культура" в треде.

ЗСУ-шный, зсушный или зеесушный? Наконец-то можем все рассказать!– отметили в СМИ.

Интересно На скриншоте слово "пешіть" написали с ошибкой – однако намеренно. Это своеобразная коммуникационная особенность общения в треде. Часто она специально направлена на то, чтобы выявлять ошибки и запоминать правильные варианты.

В правильном тексте диктанта от Артура Дроня – "зеесушного". Однако "Суспильное" отметило, что написание слова "зеесушного" в варианте "ЗСУшного" не будет считаться ошибкой.

Что говорят лингвисты

Ранее мнения относительно написания этого слова разделились даже среди профессионалов. Кандидат филологических наук Оксана Журавская рассказывала, что этого прилагательного еще нет в словарях. По ее словам, правописание может подтолкнуть к написанию "зсушный" по образцу "натовец", "ооновский".

Однако там речь идет о звуковых аббревиатурах, а ЗСУ – буквенная. В военных СМИ ее часто произносят "зе-се-у", а не "зе-ес-у"– говорит она.

В телеграм-канале Correctarium – Украинский язык отмечали: важно помнить, что хотя сами аббревиатуры в письменной речи оформляются большими буквами, производные от них слова нужно писать строчными, да еще и так, как они фактически произносятся.

Например:

ФРН, но еференівський;

МВС, но емвеесівський, емвеесівець;

УНР, но уенерівський, уенерівець;

СММ, но есемемник.

То есть в нашем случае следует писать "зеесушний".

В треде также нашли вариант написания этого слова в книге Артура Дроня.

Как реагируют украинцы

Украинцы в комментариях к посту "Суспильного" делятся ошибками и впечатлениями от написания диктанта. Вот что пишут:

Эти ваши тире с двоеточиями меня до сумасшедшего дома доведут, но не все так плохо, спасибо.

Мой шок в шоке.

"Зеесушный", "різьбяр", "пів хвилини" и "впівсили". Все знаки препинания перепутала! Но многоточие – на месте.

Шах и мат – зеесушный!

У меня "ЗСУ-шного" вместо "зеесушного" и знаки препинания.

Не "очень", не "гиперсильно" написала правильно в кавычках. Чем горжусь.

Вообще мои ошибки, как и в школе, появились после... Намудрила с пунктуацией при проверке, потому что при написании все было более-менее правильно.

Но это уже психологический момент – это вечное стремление к совершенству...

В целом диктант получился хорошим.

Вот чтобы я в жизни больше не делала никаких ошибок, как в этом диктанте.

15 ошибок, и все – пунктуационные)

На слух кое-где оказалось сложно отличить запятую от тире. И тоже удивлена, что "крайняя" без кавычек. Но все равно довольна результатом. И опытом в целом – замечательный текст и невероятные чтецы)

Что известно о Радиодиктанте в 2026 году