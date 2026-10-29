"ЗСУшного" или "зеесушного": какой из вариантов в радиодиктанте не будет считаться ошибкой

Радиодиктант 2026 / Фото: 118-я отдельная механизированная бригада
27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства. Во флешмобе приняли участие соотечественники со всего мира.
Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается". Об этом сообщает 24 Канал.
"ЗСУшного" или "зеесушного" – как правильно
Правильный текст радиодиктанта был опубликован 29 октября на сайте Украинского радио и на сайте "Суспильное Культура".
24 Канал также публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант диктанта на наличие ошибок.
Украинцы еще до появления правильного варианта текста размышляли о правильных знаках препинания, а также о том, как писать те или иные слова. В частности, языковым камнем преткновения для многих в этом тексте стало слово "зеесушний".
Не обошлось и без мемов.
Точки над «i» в этом вопросе расставили сегодня, пишет "Суспильне Культура" в треде.
ЗСУ-шный, зсушный или зеесушный? Наконец-то можем все рассказать!
Интересно На скриншоте слово "пешіть" написали с ошибкой – однако намеренно. Это своеобразная коммуникационная особенность общения в треде. Часто она специально направлена на то, чтобы выявлять ошибки и запоминать правильные варианты.
В правильном тексте диктанта от Артура Дроня – "зеесушного". Однако "Суспильное" отметило, что написание слова "зеесушного" в варианте "ЗСУшного" не будет считаться ошибкой.
Что говорят лингвисты
Ранее мнения относительно написания этого слова разделились даже среди профессионалов. Кандидат филологических наук Оксана Журавская рассказывала, что этого прилагательного еще нет в словарях. По ее словам, правописание может подтолкнуть к написанию "зсушный" по образцу "натовец", "ооновский".
Однако там речь идет о звуковых аббревиатурах, а ЗСУ – буквенная. В военных СМИ ее часто произносят "зе-се-у", а не "зе-ес-у"
В телеграм-канале Correctarium – Украинский язык отмечали: важно помнить, что хотя сами аббревиатуры в письменной речи оформляются большими буквами, производные от них слова нужно писать строчными, да еще и так, как они фактически произносятся.
Например:
ФРН, но еференівський;
МВС, но емвеесівський, емвеесівець;
УНР, но уенерівський, уенерівець;
СММ, но есемемник.
То есть в нашем случае следует писать "зеесушний".
В треде также нашли вариант написания этого слова в книге Артура Дроня.
Как реагируют украинцы
Украинцы в комментариях к посту "Суспильного" делятся ошибками и впечатлениями от написания диктанта. Вот что пишут:
Эти ваши тире с двоеточиями меня до сумасшедшего дома доведут, но не все так плохо, спасибо.
Мой шок в шоке.
"Зеесушный", "різьбяр", "пів хвилини" и "впівсили". Все знаки препинания перепутала! Но многоточие – на месте.
Шах и мат – зеесушный!
У меня "ЗСУ-шного" вместо "зеесушного" и знаки препинания.
Не "очень", не "гиперсильно" написала правильно в кавычках. Чем горжусь.
Вообще мои ошибки, как и в школе, появились после... Намудрила с пунктуацией при проверке, потому что при написании все было более-менее правильно.
Но это уже психологический момент – это вечное стремление к совершенству...
В целом диктант получился хорошим.
Вот чтобы я в жизни больше не делала никаких ошибок, как в этом диктанте.
15 ошибок, и все – пунктуационные)
На слух кое-где оказалось сложно отличить запятую от тире. И тоже удивлена, что "крайняя" без кавычек. Но все равно довольна результатом. И опытом в целом – замечательный текст и невероятные чтецы)
Что известно о Радиодиктанте в 2026 году
Автором текста в этом году является писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь. Текст диктанта назывался "Письмо, которое не заканчивается".
Чтецов в этом году было двое. Это учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.
Во время радиодиктанта проходил сбор средств на проект "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".
В этом году диктант писали культурные деятели, педагоги, военные, ветераны, школьники с родителями, дипломаты, энергетики, представители духовенства, чиновники, актеры, блогеры и другие. При этом в разных местах нашей страны и за рубежом.
Эти слова в тексте радиодиктанта могли вызвать затруднения.
Украинцы положительно отзываются и о тексте диктанта этого года, и о его чтении
Кристина Гоянюк, рекордсменка по написанию "Радиодиктанта" и многолетняя победительница, говорит, что в этом году текст очень хороший. Кристина отметила, что думала, что будет хуже, "но текст был удачно продиктован".
А Даша Астафьева, которая накануне флешмоба столкнулась с волной критики, после прочтения текста заявила: "Хочу сказать всем своим хейтерам: "Встал и вышел!".
Всеукраинский радиодиктант национального единства был учрежден командой Украинского радио в 2000 году.
Связанные темы:
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter