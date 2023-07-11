Де знайти приклад мотиваційних листів для вступу у виш на різні спеціальності

11 липня 2023, 14:33
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Джерело:

osvita.ua

Чимало вступників у 2023 році в Україні мають подати конкурсній комісії ЗВО мотиваційні листи. Зокрема, аби продемонструвати свої найкращі риси та зацікавленість у вибраній спеціальності.

Ці мотиваційні листи збільшують шанси абітурієнта на вступ. Де шукати приклади, читайте далі. 

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Приклад мотиваційних листів для вступу в університет 2023

Так, мотиваційні листи мають подати, зокрема, ті абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності. 

Ось приклади таких листів на різні спеціальності;

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Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс

Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:

  • фізична культура і спорт;
  • аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
  • дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");
  • дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");
  • дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");
  • дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");
  • образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
  • хореографія;
  • музичне мистецтво;
  • сценічне мистецтво;
  • архітектура та містобудування.

Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.

Автор: Марія Волошин