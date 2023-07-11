Эти мотивационные письма увеличивают шансы абитуриента на поступление. Где искать примеры читайте дальше.
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Пример мотивационных писем для поступления в университет 2023 г.
Так, мотивационные письма должны подать, в частности те абитуриенты, которые поступают на творческие специальности.
Вот примеры таких писем на разные специальности;
- мотивационное письмо на специальность "Журналистика";
- мотивационное письмо на специальности отрасли знаний "Архитектура и строительство";
- мотивационное письмо на специальность "Филология";
- мотивационное письмо на специальность "Психология";
- мотивационное письмо на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии";
- мотивационное письмо на специальности отрасли знаний "Электроника и телекоммуникации";
- м отивационное письмо на специальность "Менеджмент" или "Маркетинг" ";
- м отивационное письмо на специальность "Право";
- м отивационное письмо на специальность "Инженерия программного обеспечения";
- м отивационное письмо на специальность "Международная экономика".
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Для поступления на какие специальности необходим творческий конкурс
Пройти творческий конкурс нужно для поступления на следующие специальности:
- физическая культура и спорт;
- аудиовизуальное искусство и производство;
- дизайн (специализация "Графический дизайн");
- дизайн (специализация "Дизайн одежды (обуви)");
- дизайн (специализация "Дизайн среды");
- дизайн (специализация "Промышленный дизайн");
- изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;
- хореография;
- музыкальное искусство;
- сценическое искусство;
- архитектура и градостроительство.
Творческий конкурс может проходить как очно, так и дистанционно.