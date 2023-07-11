Ці мотиваційні листи збільшують шанси абітурієнта на вступ. Де шукати приклади, читайте далі.

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Приклад мотиваційних листів для вступу в університет 2023

Так, мотиваційні листи мають подати, зокрема, ті абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності.

Ось приклади таких листів на різні спеціальності;

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Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс

Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:

фізична культура і спорт;

аудіовізуальне мистецтво та виробництво;

дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");

дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");

дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");

дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

хореографія;

музичне мистецтво;

сценічне мистецтво;

архітектура та містобудування.

Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.