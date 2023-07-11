Ці мотиваційні листи збільшують шанси абітурієнта на вступ. Де шукати приклади, читайте далі.
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Приклад мотиваційних листів для вступу в університет 2023
Так, мотиваційні листи мають подати, зокрема, ті абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності.
Ось приклади таких листів на різні спеціальності;
- мотиваційний лист на спеціальність "Журналістика";
- мотиваційний лист на спеціальності галузі знань "Архітектура та будівництво";
- мотиваційний лист на спеціальність "Філологія";
- мотиваційний лист на спеціальність "Психологія";
- мотиваційний лист на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії";
- мотиваційний лист на спеціальності галузі знань "Електроніка та телекомунікації";
- мотиваційний лист на спеціальність "Менеджмент» або «Маркетинг";
- мотиваційний лист на спеціальність "Право";
- мотиваційний лист на спеціальність "Інженерія програмного забезпечення";
- мотиваційний лист на спеціальність "Міжнародна економіка".
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Для вступу на які спеціальності потрібний творчий конкурс
Пройти творчий конкурс треба для вступу на такі спеціальності:
- фізична культура і спорт;
- аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
- дизайн (спеціалізація "Графічний дизайн");
- дизайн (спеціалізація "Дизайн одягу (взуття)");
- дизайн (спеціалізація "Дизайн середовища");
- дизайн (спеціалізація "Промисловий дизайн");
- образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
- хореографія;
- музичне мистецтво;
- сценічне мистецтво;
- архітектура та містобудування.
Творчий конкурс може відбуватися як очно, так і дистанційно.