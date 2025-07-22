Як правильно розставляти пріоритетності у заявах на вступ

В Україні триває вступна кампанія 2025 року. Абітурієнти вже подають заяви для вступу у виші.

Відбулися, зокрема, зміни в системі пріоритетностей під час подання заяв для вступу на бакалавра або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань. Про основні моменти розповіли 24 Каналу у ДП "Інфоресурс".

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Що мають знати вступники про пріоритетності заяв?

Пріоритетності необхідно встановлювати всім заявам: як на бюджет/контракт, так і лише на контракт.

Якщо треба, можна подати дві окремі заяви на одну конкурсну пропозицію: першу – на бюджет/контракт, другу – виключно на контракт. Але заяви будуть з різними пріоритетностями.

Всі заяви з пріоритетностями братимуть участь в алгоритмі адресного розміщення.

За результатами адресного розміщення за заявою на бюджет/контракт можна отримати рекомендацію лише на бюджетне місце, за заявою на контракт – лише на контрактне місце.

Після завершення етапу підтвердження наданих за алгоритмом адресного розміщення рекомендацій можна буде отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце як за заявою на бюджет/контракт, так і за заявою на контракт (якщо вступник не підтвердить надану йому рекомендацію на бюджет або контракт, не отримає жодної рекомендації або вирішить одночасно навчатися на двох освітніх програмах).

За підсумками роботи алгоритму рекомендацію можна отримати лише за однією заявою.

За певних умов (результати НМТ) вартість навчання на контракті може повністю або частково компенсувати державний грант, однак у разі отримання рекомендації на бюджет та відмови від її реалізації, вступник не зможе отримати державний грант.

Зверніть увагу! Загалом можна подати 15 заяв, з них максимум 5 – на бюджет.

Відповідно можна вказати пріоритетності від 1 до 15, у довільній послідовності (тобто за бажання пріоритетність 1 може бути на контракт).

1 – найвища пріоритетність, тобто найбажаніша для вступу заява.

Кожна наступна пріоритетність має менше значення, однак система розглядатиме їх почергово, якщо вступник не пройде за попередніми.

Номер кожної пріоритетності унікальний, його можна поставити лише одній заяві: або бюджет/контракт або тільки контракт.

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Які є два етапи надання рекомендацій?

І етап – за підсумками роботи алгоритму адресного розміщення:

за заявами на бюджет/контракт надаються рекомендації на бюджет;

за заявами на контракт надаються рекомендації на контракт.

ІІ етап – після зарахування за рекомендаціями, наданими алгоритмом.

Якщо вступник:

не отримає жодної рекомендації;

не підтвердить надану йому рекомендацію на бюджет або контракт;

вирішить одночасно навчатися на двох освітніх програмах.

Він може отримати рекомендацію на контракт за заявами:

поданими на бюджет/контракт — тоді вони розглядаються вже як заяви на контракт;

поданими лише на контракт.

У такому разі заклад освіти самостійно може надати рекомендацію на контракт, починаючи зі вступників з вищим конкурсним балом у межах ліцензованого обсягу.

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Чи можна скасувати заяву?

Заяву з пріоритетністю можна скасувати на різних етапах. Однак якщо її вже зареєструє заклад освіти, то вступник більше не зможе подати заяву з такою самою пріоритетністю. Тобто скасувати заяву з пріоритетністю без її втрати можна тільки зі статусом "Зареєстровано в ЄДЕБО".

Важливі дати

Якщо заява отримала рекомендацію в межах адресного розміщення, то:

вступник має підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня;

заклад має завершити зарахування до 23:59:59 11 серпня.

Якщо заява НЕ отримала рекомендацію в межах адресного розміщення, то: