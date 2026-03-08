Щира подяка за знання: теплі привітання з 8 березня вчителям від учнів
- 8 березня в Україні переосмислюють як свято, аби не поширювати радянську ідеологію.
- Учні можуть виготовляти поробки та вивчати вірші, щоб висловити вдячність учителькам, без прив'язки до 8 березня.
8 березня учні мають можливість ще раз подякувати своїм учителькам за знання та подарувати дарунки від щирого серця. Або зробити це ще напередодні неділі.
У цей день, 8 березня, у світі відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні натомість переосмислили це свято, аби не поширювати радянську ідеологію. 24 Канал при цьому підкаже, як можна подякувати своїм вчителькам за освіту.
Про що нагадує історія цього дня?
Щороку на початку весни чимало українців відзначають Міжнародний жіночий день. При цьому не всі знають, чому для цього обрали саме 8 березня. Історія цієї дати зовсім не про квіти, весну чи красу, а про багаторічну та складну боротьбу жінок за свої базові права, гідні умови праці та можливість голосувати на виборах.
З початком повномасштабної війни в Україні масово переосмислювати старі традиції. З кожним роком дедалі більше людей свідомо відмовляються від відзначення свята 8 березня.
Які поробки в школу виготовити?
Все ж учні можуть вітати навесні своїх вчительок і дякувати їм за знання, не чекаючи Дня вчителя. При цьому виготовити поробки своїми руками. Цікаві ідеї запропонував "На Урок".
Квіти зі сюрпризом
Квіткова поробка стане чудовим дарунком від учнів. А якщо сховати у ній солодощі, подарунок буде ще кращим. Також можна помістити в середину квітки маленьку іграшку.
Книги
Ще один чудовий варіант для подарунка педагогові – книги. Або ж можна подарувати книголюбам ще один корисний дарунок: красиву закладку. Її можна виготовити своїми руками, а не купувати.
Святковий ангел
Така поробка – ніжна, красива та універсальна. У середину можна помістити сюрприз: цукерку, листівку з побажаннями тощо.
Які вірші до 8 березня у школу вивчити?
Також учням варто вивчити цікаві та милі вірші, зазначає Maximum.fm.
***
Восьме березня відчувається тут –
Весна в законні права вступає,
Хоч холодно ще, морозець є –
Весну, мабуть, кожен відчуває.
Моїй учительці дорогій
Я в жіноче свято найкращого бажаю,
Хай будуть у житті щастя і любов,
Нехай завжди доля вам допомагає!
***
Дай вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров'я, сили.
Дай любові, згоди, втіхи
Змоги дай – життю радіти
І ділитись словом щирим,
Теплим, радісним, правдивим.
А сьогодні на це свято
Щастя зичим вам багато.
Хай вас Бог благословляє
Многих літ вам побажає.
***
Вам – прекрасній, незрівнянній,
Наче сонечко весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з любов'ю.
Щастя! Радості! Здоров'я!
Здійснення бажань!
Хай не тільки в день жіночий,
Наче зорі, сяють очі,
Усмішка цвіте,
Бо у вас душа прекрасна,
Серце золоте!
Як тепло привітати педагогинь у прозі?
Також варто висловити теплі слова вчительці у прозі, а не лише у віршах.
Вітаємо Вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня! Бажаємо, щоб життя дарувала багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода!
***
Вітаємо з 8 березня дорогу вчительку! Бажаємо Вам поваги від учнів, задоволення від роботи, натхнення від весни, любові від близьких. Нехай радість наповнює ваше серце, а настрій буде сонячним і усміхненим!
Привітання з 8 березня / Фото pinterest
Яке свято пропонують в Україні замість 8 березня?
Невдовзі 8 березня може остаточно зникнути з українського державного календаря. Нардепи пропонують українкам нове офіційне свято – День української жінки.
Відповідний проєкт постанови №15052 зареєстрували у Верховній Раді 2 березня. Згідно з цим документом, нове національне свято пропонується відзначати щорічно 25 лютого.
У пояснювальній записці до проєкту автори ініціативи наголошують, що звичний Міжнародний жіночий день є спадщиною окупаційного московського режиму. Це свято було штучно нав'язане ще у 1921 році за ініціативи Клари Цеткін з метою популяризації радянського погляду на роль жінки.