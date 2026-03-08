Щира подяка за знання: теплі привітання з 8 березня вчителям від учнів

8 березня учні мають можливість ще раз подякувати своїм учителькам за знання та подарувати дарунки від щирого серця. Або зробити це ще напередодні неділі.

У цей день, 8 березня, у світі відзначають Міжнародний жіночий день. В Україні натомість переосмислили це свято, аби не поширювати радянську ідеологію. 24 Канал при цьому підкаже, як можна подякувати своїм вчителькам за освіту.

Дивіться також Подарунок для мами своїми руками: що можуть зробити дошкільнята до 8 березня

Про що нагадує історія цього дня?

Щороку на початку весни чимало українців відзначають Міжнародний жіночий день. При цьому не всі знають, чому для цього обрали саме 8 березня. Історія цієї дати зовсім не про квіти, весну чи красу, а про багаторічну та складну боротьбу жінок за свої базові права, гідні умови праці та можливість голосувати на виборах.

З початком повномасштабної війни в Україні масово переосмислювати старі традиції. З кожним роком дедалі більше людей свідомо відмовляються від відзначення свята 8 березня.

Дивіться також Забудьте про "свято весни та краси": чому Міжнародний жіночий день відзначають саме 8 березня

Які поробки в школу виготовити?

Все ж учні можуть вітати навесні своїх вчительок і дякувати їм за знання, не чекаючи Дня вчителя. При цьому виготовити поробки своїми руками. Цікаві ідеї запропонував "На Урок".

Квіти зі сюрпризом

Квіткова поробка стане чудовим дарунком від учнів. А якщо сховати у ній солодощі, подарунок буде ще кращим. Також можна помістити в середину квітки маленьку іграшку.

Книги

Ще один чудовий варіант для подарунка педагогові – книги. Або ж можна подарувати книголюбам ще один корисний дарунок: красиву закладку. Її можна виготовити своїми руками, а не купувати.

Святковий ангел

Така поробка – ніжна, красива та універсальна. У середину можна помістити сюрприз: цукерку, листівку з побажаннями тощо.

Дивіться також Що подарувати на 8 березня мамі або коханій: 5 безпрограшних ідей

Які вірші до 8 березня у школу вивчити?

Також учням варто вивчити цікаві та милі вірші, зазначає Maximum.fm.

***

Восьме березня відчувається тут –

Весна в законні права вступає,

Хоч холодно ще, морозець є –

Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй учительці дорогій

Я в жіноче свято найкращого бажаю,

Хай будуть у житті щастя і любов,

Нехай завжди доля вам допомагає!

***

Дай вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров'я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи

Змоги дай – життю радіти

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні на це свято

Щастя зичим вам багато.

Хай вас Бог благословляє

Многих літ вам побажає.

***

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

Дивіться також Святкувати не можна забути: дедалі більше українців відмовляються від 8 березня

Як тепло привітати педагогинь у прозі?

Також варто висловити теплі слова вчительці у прозі, а не лише у віршах.

Вітаємо Вас з Міжнародним жіночим днем 8 березня! Бажаємо, щоб життя дарувала багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода!

***

Вітаємо з 8 березня дорогу вчительку! Бажаємо Вам поваги від учнів, задоволення від роботи, натхнення від весни, любові від близьких. Нехай радість наповнює ваше серце, а настрій буде сонячним і усміхненим!



Привітання з 8 березня / Фото pinterest



Привітання з 8 березня / Фото pinterest



Привітання з 8 березня / Фото pinterest

Дивіться також 8 березня більше не буде: яке свято матимуть українки

Яке свято пропонують в Україні замість 8 березня?

Невдовзі 8 березня може остаточно зникнути з українського державного календаря. Нардепи пропонують українкам нове офіційне свято – День української жінки.

Відповідний проєкт постанови №15052 зареєстрували у Верховній Раді 2 березня. Згідно з цим документом, нове національне свято пропонується відзначати щорічно 25 лютого.

У пояснювальній записці до проєкту автори ініціативи наголошують, що звичний Міжнародний жіночий день є спадщиною окупаційного московського режиму. Це свято було штучно нав'язане ще у 1921 році за ініціативи Клари Цеткін з метою популяризації радянського погляду на роль жінки.