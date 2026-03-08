В этот день, 8 марта, в мире отмечают Международный женский день. В Украине вместо этого переосмыслили этот праздник, чтобы не распространять советскую идеологию. 24 Канал при этом подскажет, как можно поблагодарить своих учительниц за образование.
О чем напоминает история этого дня?
Ежегодно в начале весны многие украинцы отмечают Международный женский день. При этом не все знают, почему для этого выбрали именно 8 марта. История этой даты вовсе не о цветах, весну или красоту, а о многолетней и сложной борьбе женщин за свои базовые права, достойные условия труда и возможность голосовать на выборах.
С началом полномасштабной войны в Украине массово переосмысливать старые традиции. С каждым годом все больше людей сознательно отказываются от празднования праздника 8 марта.
Какие поделки в школу изготовить?
Все же ученики могут поздравлять весной своих учительниц и благодарить их за знания, не дожидаясь Дня учителя. При этом изготовить поделки своими руками. Интересные идеи предложил "На Урок".
Цветы с сюрпризом
Цветочная поделка станет прекрасным подарком от учеников. А если спрятать в ней сладости, подарок будет еще лучше. Также можно поместить в середину цветка маленькую игрушку.
Книги
Еще один отличный вариант для подарка педагогу – книги. Или же можно подарить книголюбам еще один полезный подарок: красивую закладку. Ее можно изготовить своими руками, а не покупать.
Праздничный ангел
Такая поделка – нежная, красивая и универсальная. Внутрь можно поместить сюрприз: конфету, открытку с пожеланиями и тому подобное.
Какие стихи к 8 марта в школу выучить?
Также ученикам стоит изучить интересные и милые стихи, отмечает Maximum.fm.
***
Восьмое марта чувствуется здесь –
Весна в законные права вступает,
Хоть холодно еще, морозец есть –
Весну, видимо, каждый чувствует.
Моей учительнице дорогой
Я в женский праздник самого лучшего желаю,
Пусть будут в жизни счастье и любовь,
Пусть всегда судьба вам помогает!
***
Дай вам, Боже, дней счастливых,
Дай добра, здоровья, силы.
Дай любви, согласия, утешения
Помоги дай – жизни радоваться
И делиться словом искренним,
Теплым, радостным, правдивым.
А сегодня на этот праздник
Счастья желаем вам много.
Пусть вас Бог благословляет
Многих лет вам пожелает.
***
Вам – прекрасной, несравненной,
Как солнышко весеннее,
Этот букет поздравлений,
Что подобран с любовью.
Счастья! Радости! Здоровья!
Исполнения желаний!
Пусть не только в день женский,
Как звезды, сияют глаза,
Улыбка цветет,
Потому что у вас душа прекрасна,
Сердце золотое!
Как тепло поздравить педагогов в прозе?
Также стоит выразить теплые слова учительнице в прозе, а не только в стихах.
Поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта! Желаем, чтобы жизнь дарила много счастливых мгновений, радостных минут, приятных впечатлений, чтобы успехи учеников только радовали, а в семье были любовь, дружба, уважение, достаток, мир и согласие!
***
Поздравляем с 8 марта дорогую учительницу! Желаем Вам уважения от учеников, удовольствия от работы, вдохновения от весны, любви от близких. Пусть радость наполняет ваше сердце, а настроение будет солнечным и улыбчивым!
Поздравления с 8 марта / Фото pinterest
Какой праздник предлагают в Украине вместо 8 марта?
Вскоре 8 марта может окончательно исчезнуть из украинского государственного календаря. Нардепы предлагают украинкам новый официальный праздник – День украинской женщины.
Соответствующий проект постановления №15052 зарегистрировали в Верховной Раде 2 марта. Согласно этому документу, новый национальный праздник предлагается отмечать ежегодно 25 февраля.
У пояснительной записке к проекту авторы инициативы отмечают, что привычный Международный женский день является наследием оккупационного московского режима. Этот праздник был искусственно навязан еще в 1921 году по инициативе Клары Цеткин с целью популяризации советского взгляда на роль женщины.