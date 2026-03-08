В этот день, 8 марта, в мире отмечают Международный женский день. В Украине вместо этого переосмыслили этот праздник, чтобы не распространять советскую идеологию. 24 Канал при этом подскажет, как можно поблагодарить своих учительниц за образование.

О чем напоминает история этого дня?

Ежегодно в начале весны многие украинцы отмечают Международный женский день. При этом не все знают, почему для этого выбрали именно 8 марта. История этой даты вовсе не о цветах, весну или красоту, а о многолетней и сложной борьбе женщин за свои базовые права, достойные условия труда и возможность голосовать на выборах.

С началом полномасштабной войны в Украине массово переосмысливать старые традиции. С каждым годом все больше людей сознательно отказываются от празднования праздника 8 марта.

Какие поделки в школу изготовить?

Все же ученики могут поздравлять весной своих учительниц и благодарить их за знания, не дожидаясь Дня учителя. При этом изготовить поделки своими руками. Интересные идеи предложил "На Урок".

Цветы с сюрпризом

Цветочная поделка станет прекрасным подарком от учеников. А если спрятать в ней сладости, подарок будет еще лучше. Также можно поместить в середину цветка маленькую игрушку.

Книги

Еще один отличный вариант для подарка педагогу – книги. Или же можно подарить книголюбам еще один полезный подарок: красивую закладку. Ее можно изготовить своими руками, а не покупать.

Праздничный ангел

Такая поделка – нежная, красивая и универсальная. Внутрь можно поместить сюрприз: конфету, открытку с пожеланиями и тому подобное.

Какие стихи к 8 марта в школу выучить?

Также ученикам стоит изучить интересные и милые стихи, отмечает Maximum.fm.

***

Восьмое марта чувствуется здесь –

Весна в законные права вступает,

Хоть холодно еще, морозец есть –

Весну, видимо, каждый чувствует.

Моей учительнице дорогой

Я в женский праздник самого лучшего желаю,

Пусть будут в жизни счастье и любовь,

Пусть всегда судьба вам помогает!

***

Дай вам, Боже, дней счастливых,

Дай добра, здоровья, силы.

Дай любви, согласия, утешения

Помоги дай – жизни радоваться

И делиться словом искренним,

Теплым, радостным, правдивым.

А сегодня на этот праздник

Счастья желаем вам много.

Пусть вас Бог благословляет

Многих лет вам пожелает.

***

Вам – прекрасной, несравненной,

Как солнышко весеннее,

Этот букет поздравлений,

Что подобран с любовью.

Счастья! Радости! Здоровья!

Исполнения желаний!

Пусть не только в день женский,

Как звезды, сияют глаза,

Улыбка цветет,

Потому что у вас душа прекрасна,

Сердце золотое!

Как тепло поздравить педагогов в прозе?

Также стоит выразить теплые слова учительнице в прозе, а не только в стихах.

Поздравляем Вас с Международным женским днем 8 марта! Желаем, чтобы жизнь дарила много счастливых мгновений, радостных минут, приятных впечатлений, чтобы успехи учеников только радовали, а в семье были любовь, дружба, уважение, достаток, мир и согласие!

***

Поздравляем с 8 марта дорогую учительницу! Желаем Вам уважения от учеников, удовольствия от работы, вдохновения от весны, любви от близких. Пусть радость наполняет ваше сердце, а настроение будет солнечным и улыбчивым!



Поздравления с 8 марта / Фото pinterest



Какой праздник предлагают в Украине вместо 8 марта?

Вскоре 8 марта может окончательно исчезнуть из украинского государственного календаря. Нардепы предлагают украинкам новый официальный праздник – День украинской женщины.

Соответствующий проект постановления №15052 зарегистрировали в Верховной Раде 2 марта. Согласно этому документу, новый национальный праздник предлагается отмечать ежегодно 25 февраля.

У пояснительной записке к проекту авторы инициативы отмечают, что привычный Международный женский день является наследием оккупационного московского режима. Этот праздник был искусственно навязан еще в 1921 году по инициативе Клары Цеткин с целью популяризации советского взгляда на роль женщины.