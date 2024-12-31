Не кажіть "З наступаючим": як правильно привітати з Новим роком
У ніч з 31 грудня на 1 січня Україна та світ зустрічатимуть Новий – 2025 – рік. За китайським календарем це буде рік Зеленої Дерев’яної Змії.
Стихією цього зодіаку є дерево. 24 канал натомість у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як правильно розповісти про святкування та традиції українською мовою.
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Як правильно привітати та розповісти українською про Новий рік
У дев'яносто другій добірці підкажемо, зокрема, які суржикові слова не варто вживати, коли розповідаєте про Новий рік та його святкування. Але передусім пам'ятайте: Новий рік – не наступаючий, а прийдешній.
- наступаючий – прийдешній;
Символічними кольорами 2025 року стануть похідні кольори дерева: зелений, жовтий, золотий. Традиційно ці кольори асоціюють з багатством та теплом.
- год – рік;
- празнік – свято;
- цвєт – колір;
- зельоний – зелений;
- жолтий – жовтий;
У країнах Європи головне зимове свято – Різдво. Новий рік теж святкують, але переважно у сімейному колі. При цьому у різних країнах є свої цікаві традиції святкування Нового року.
Цікаво! Треба наголошувати НовИй, а не НОвий рік.
- празнованіє – святкування;
- страна – країна;
Українці також люблять це свято. Щороку вони раділи зустрічі Нового року по-особливому, влаштовуючи різноманітні святкування. 31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього готували багатий святковий стіл. 1 січня здебільшого усі відпочивали. Війна все змінила.
Як розповісти українською про Новий рік / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
- віддихати – відпочивати;
- декабрь – грудень;
- январь – січень;
- вітати, поздоровляти;
Натомість зараз українці бажають одини одному миру, добра та Перемоги! При цьому коли вітаєте, поздоровляєте один одного, не кажіть: "З наступаючим Новим роком!", "З наступаючим вас!". Кажіть: "З прийдешнім Новим роком!", "З передноворіччям!".