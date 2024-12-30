Більше ніяких "с празніком": як правильно привітати з Новим роком

Наближається найочікуваніше свято для дітей та дорослих – Новий рік. І уже сьогодні ми починаємо вітати друзів, рідних та колег зі святом. Та чи правильно ми формулюємо вітання?

Вітання з Новим роком мають бути красиві, щирі та правильні. А як це зробити грамотно українською розповість 24 Канал.

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Як вітати до / під час та після Нового року

Які у вас асоціації з Новим роком – ялинка, запах мандарин, цікавий фільм, родинне коло чи коло друзів?

У переддень свята ми розповімо, як привітати зі святом українською правильно!

Перш за все, про написання та звучання назви свята:

Нови́ й рік,

З Нови́ м роком!

Щасливого Новóго року!

Літера "Н" завжди велика. А наголос ставимо на другий склад!

Як сказати якщо свято ще попереду:

В українській мові немає слова – "наступаючий" і це груба помилка! А Новий рік в Україні не "наступає", а – приходить. Тому:

З прийдешнім Новим роком!

З передноворіччям!

Із передсвятом!

Що сказати, у день свята та після, використайте одну з форм:

Зичу / бажаю щасливого Нового року!

Щасливого Нового року!

Хай щастить у Новому році!

Щастя тобі / Вам у Новому році!

Хай пощастить Вам у Новому році!

Веселих свят!

Як правильно вітати з Новим роком: дивіться відео

А ще з Новим роком – вітають, поздоровляють та віншують! Усі слова будуть доречні!

Позбудьтеся і типових кальок, які часто вживають при вітанні – "празнік" та "слідуючий". Наприклад: "Вітаю з празніком Нового року!" чи "Нехай слідучий рік буде щасливим!".

Замініть" празнік" – на свято, а "слідуючий" – на наступний!

Зараз українцям так важливо сказати та почути слова вітання, щоб окрилити, надихнути, підтримати, порадувати, подарувати гарний настрій!

З Новим роком!: дивіться відео

24 Канал вітає усіх українців з прийдешнім Новим роком! Миру нам, Україно!