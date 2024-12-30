Вітання з Новим роком мають бути красиві, щирі та правильні. А як це зробити грамотно українською розповість 24 Канал.
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Як вітати до / під час та після Нового року
Які у вас асоціації з Новим роком – ялинка, запах мандарин, цікавий фільм, родинне коло чи коло друзів?
У переддень свята ми розповімо, як привітати зі святом українською правильно!
Перш за все, про написання та звучання назви свята:
- Нови́й рік,
- З Нови́м роком!
- Щасливого Новóго року!
Літера "Н" завжди велика. А наголос ставимо на другий склад!
Як сказати якщо свято ще попереду:
В українській мові немає слова – "наступаючий" і це груба помилка! А Новий рік в Україні не "наступає", а – приходить. Тому:
- З прийдешнім Новим роком!
- З передноворіччям!
- Із передсвятом!
Що сказати, у день свята та після, використайте одну з форм:
- Зичу / бажаю щасливого Нового року!
- Щасливого Нового року!
- Хай щастить у Новому році!
- Щастя тобі / Вам у Новому році!
- Хай пощастить Вам у Новому році!
- Веселих свят!
Як правильно вітати з Новим роком: дивіться відео
А ще з Новим роком – вітають, поздоровляють та віншують! Усі слова будуть доречні!
Позбудьтеся і типових кальок, які часто вживають при вітанні – "празнік" та "слідуючий". Наприклад: "Вітаю з празніком Нового року!" чи "Нехай слідучий рік буде щасливим!".
Замініть" празнік" – на свято, а "слідуючий" – на наступний!
Зараз українцям так важливо сказати та почути слова вітання, щоб окрилити, надихнути, підтримати, порадувати, подарувати гарний настрій!
З Новим роком!: дивіться відео
24 Канал вітає усіх українців з прийдешнім Новим роком! Миру нам, Україно!