Поздравления с Новым годом должны быть красивые, искренние и правильные. А как это сделать грамотно на украинском расскажет 24 Канал.

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Как поздравлять до / во время и после Нового года

Какие у вас ассоциации с Новым годом – елка, запах мандарин, интересный фильм, семейный круг или круг друзей?

В канун праздника мы расскажем, как поздравить с праздником на украинском правильно!

Прежде всего, о написании и звучании названия праздника:

  • Нови́й рік,
  • З Нови́м роком!
  • Щасливого Новóго року!

Литера "Н" всегда большая. А ударение ставим на второй слог!

Как сказать если праздник еще впереди:

В украинском языке нет слова – наступающий и это грубая ошибка! А Новый год в Украине не наступает, а – "приходит". Поэтому:

  • З прийдешнім Новим роком!
  • З передноворіччям!
  • Із передсвятом!

Что сказать, в день праздника и после, используйте одну из форм:

  • Зичу / бажаю щасливого Нового року!
  • Щасливого Нового року!
  • Хай щастить у Новому році!
  • Щастя тобі / Вам у Новому році!
  • Хай пощастить Вам у Новому році!
  • Веселих свят!

Как правильно поздравлять с Новым годом: смотрите видео

А еще с Новым годом – вітають, поздоровляють та віншують! Все слова будут уместны!

Избавьтесь и типичных калек, которые часто употребляют при поздравлении "празнік" и "слідуючий".. Например: "Вітаю з празніком Нового року!" чи "Нехай слідучий рік буде щасливим!".

Замените"празнік" – на свято, а "слідуючий" – на наступний!

Сейчас украинцам так важно сказать и услышать слова приветствия, чтобы окрылить, вдохновить, поддержать, порадовать, подарить хорошее настроение!

С Новым годом!: смотрите видео

24 Канал поздравляет всех украинцев с наступающим Новым годом! Мира нам, Украина!