Поздравления с Новым годом должны быть красивые, искренние и правильные. А как это сделать грамотно на украинском расскажет 24 Канал.

Смотрите также Куранты обычно сообщают о Новом годе: но знаете ли вы, что означает это слово

Как поздравлять до / во время и после Нового года

Какие у вас ассоциации с Новым годом – елка, запах мандарин, интересный фильм, семейный круг или круг друзей?

В канун праздника мы расскажем, как поздравить с праздником на украинском правильно!

Прежде всего, о написании и звучании названия праздника:

Нови́ й рік,

З Нови́ м роком!

Щасливого Новóго року!

Литера "Н" всегда большая. А ударение ставим на второй слог!

Как сказать если праздник еще впереди:

В украинском языке нет слова – наступающий и это грубая ошибка! А Новый год в Украине не наступает, а – "приходит". Поэтому:

З прийдешнім Новим роком!

З передноворіччям!

Із передсвятом!

Что сказать, в день праздника и после, используйте одну из форм:

Зичу / бажаю щасливого Нового року!

Щасливого Нового року!

Хай щастить у Новому році!

Щастя тобі / Вам у Новому році!

Хай пощастить Вам у Новому році!

Веселих свят!

Как правильно поздравлять с Новым годом: смотрите видео

А еще с Новым годом – вітають, поздоровляють та віншують! Все слова будут уместны!

Избавьтесь и типичных калек, которые часто употребляют при поздравлении –"празнік" и "слідуючий".. Например: "Вітаю з празніком Нового року!" чи "Нехай слідучий рік буде щасливим!".

Замените"празнік" – на свято, а "слідуючий" – на наступний!

Сейчас украинцам так важно сказать и услышать слова приветствия, чтобы окрылить, вдохновить, поддержать, порадовать, подарить хорошее настроение!

С Новым годом!: смотрите видео

24 Канал поздравляет всех украинцев с наступающим Новым годом! Мира нам, Украина!