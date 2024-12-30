Больше никаких "с празником": как правильно поздравить с Новым годом
Приближается самый ожидаемый праздник для детей и взрослых – Новый год. И уже сегодня мы начинаем поздравлять друзей, родных и коллег с праздником. Но правильно ли мы формулируем поздравления?
Поздравления с Новым годом должны быть красивые, искренние и правильные. А как это сделать грамотно на украинском расскажет 24 Канал.
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Как поздравлять до / во время и после Нового года
Какие у вас ассоциации с Новым годом – елка, запах мандарин, интересный фильм, семейный круг или круг друзей?
В канун праздника мы расскажем, как поздравить с праздником на украинском правильно!
Прежде всего, о написании и звучании названия праздника:
- Нови́й рік,
- З Нови́м роком!
- Щасливого Новóго року!
Литера "Н" всегда большая. А ударение ставим на второй слог!
Как сказать если праздник еще впереди:
В украинском языке нет слова – наступающий и это грубая ошибка! А Новый год в Украине не наступает, а – "приходит". Поэтому:
- З прийдешнім Новим роком!
- З передноворіччям!
- Із передсвятом!
Что сказать, в день праздника и после, используйте одну из форм:
- Зичу / бажаю щасливого Нового року!
- Щасливого Нового року!
- Хай щастить у Новому році!
- Щастя тобі / Вам у Новому році!
- Хай пощастить Вам у Новому році!
- Веселих свят!
Как правильно поздравлять с Новым годом: смотрите видео
А еще с Новым годом – вітають, поздоровляють та віншують! Все слова будут уместны!
Избавьтесь и типичных калек, которые часто употребляют при поздравлении –"празнік" и "слідуючий".. Например: "Вітаю з празніком Нового року!" чи "Нехай слідучий рік буде щасливим!".
Замените"празнік" – на свято, а "слідуючий" – на наступний!
Сейчас украинцам так важно сказать и услышать слова приветствия, чтобы окрылить, вдохновить, поддержать, порадовать, подарить хорошее настроение!
С Новым годом!: смотрите видео
24 Канал поздравляет всех украинцев с наступающим Новым годом! Мира нам, Украина!