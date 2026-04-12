Привітання з Великоднем українською: щирі вітання у віршах та прозі до свята

У цей особливий день ми не лише освячуємо паски й збираємося родиною, а й щиро вітаємо одне одного добрими словами. Великодні привітання – це більше, ніж просто традиція: це спосіб передати тепло душі, підтримати близьких і побажати миру, здоров’я та Божого благословення.

Привітання з Великоднем українською мовою та листівки до свята пропонує 24 Канал.

Дивіться також "Мудрий" і "розумний": у чому різниця між цими термінами

Як привітати з Великоднем тепло і душевно?

Великдень – одне з найсвітліших і найрадісніших свят у християнській традиції. Християни східного обряду святкують його 12 квітня. Воно символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. У цей день ми не лише освячуємо паску й писанки, а й ділимося теплом сердець через слова привітань.

Великодні привітання залишаються важливою частиною святкової культури, яка з покоління в покоління передає щирість, віру та духовні цінності. У простих словах "Христос Воскрес!" прихована глибока сила єднання, підтримки й надії.

До цього свята написано чимало дитячих віршиків про Великдень, які розповідають про свято, його традиції та обряди, про них ми писали раніше.

***

Христос Воскрес!

Нехай у цей світлий день у твоїй хаті панують мир, добро і злагода. Хай Великодній дзвін принесе радість у серце, а Божа благодать оберігає від усього лихого. Здоров’я, щастя й тепла на многії літа!

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Бажаю, щоб писанки були барвистими,

як життя, паска – пишною, як доля,

а душа – світлою та сповненою любові.

Хай у родині завжди буде лад і Божа ласка!

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Христос Воскрес!

Хай Великдень принесе у дім світло, у душу – спокій, у серце – любов.

Нехай рідні будуть поруч, а щастя не минає поріг!

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Христос Воскрес!

Нехай життя буде солодким, як паска, яскравим, як писанка, і спокійним, як великодній ранок!

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Христос Воскрес!

Нехай розквітає душа, мов весна, і кожна мить дарує тепло.

Хай у серці живе віра, а в домі – щастя і добро!

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Свяченого яєчка, доброї паски,

І сонця окрайчик з божої ласки.

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі



Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Хай яєчка кольорові,

зроблять настрій вам святковий.

Хай смачною буде паска,

шинка й печена ковбаска.

Щоб не було сліз від хрону,

треба трохи самогону.

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик та паска,

Шматочок сальця і кілечко ковбаски.

І писанок пару з корінчиком хрону.

Хай плине достаток до вашого дому.

Вітальна листівка до Великодня / Pinterest

Нехай кожне великоднє привітання буде щирим, теплим і наповненим вірою у світле майбутнє!