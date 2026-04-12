Привітання з Великоднем українською: щирі вітання у віршах та прозі до свята
У цей особливий день ми не лише освячуємо паски й збираємося родиною, а й щиро вітаємо одне одного добрими словами. Великодні привітання – це більше, ніж просто традиція: це спосіб передати тепло душі, підтримати близьких і побажати миру, здоров’я та Божого благословення.
Дивіться також "Мудрий" і "розумний": у чому різниця між цими термінами
Як привітати з Великоднем тепло і душевно?
Великдень – одне з найсвітліших і найрадісніших свят у християнській традиції. Християни східного обряду святкують його 12 квітня. Воно символізує перемогу життя над смертю, світла над темрявою, добра над злом. У цей день ми не лише освячуємо паску й писанки, а й ділимося теплом сердець через слова привітань.
Великодні привітання залишаються важливою частиною святкової культури, яка з покоління в покоління передає щирість, віру та духовні цінності. У простих словах "Христос Воскрес!" прихована глибока сила єднання, підтримки й надії.
До цього свята написано чимало дитячих віршиків про Великдень, які розповідають про свято, його традиції та обряди, про них ми писали раніше.
***
Христос Воскрес!
Нехай у цей світлий день у твоїй хаті панують мир, добро і злагода. Хай Великодній дзвін принесе радість у серце, а Божа благодать оберігає від усього лихого. Здоров’я, щастя й тепла на многії літа!
***
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Бажаю, щоб писанки були барвистими,
як життя, паска – пишною, як доля,
а душа – світлою та сповненою любові.
Хай у родині завжди буде лад і Божа ласка!
***
Христос Воскрес!
Хай Великдень принесе у дім світло, у душу – спокій, у серце – любов.
Нехай рідні будуть поруч, а щастя не минає поріг!
***
Христос Воскрес!
Нехай життя буде солодким, як паска, яскравим, як писанка, і спокійним, як великодній ранок!
***
Христос Воскрес!
Нехай розквітає душа, мов весна, і кожна мить дарує тепло.
Хай у серці живе віра, а в домі – щастя і добро!
***
Свяченого яєчка, доброї паски,
І сонця окрайчик з божої ласки.
У мирі та щасті, добрі та любові
Святкуйте Великдень в родинному колі
***
Хай яєчка кольорові,
зроблять настрій вам святковий.
Хай смачною буде паска,
шинка й печена ковбаска.
Щоб не було сліз від хрону,
треба трохи самогону.
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик та паска,
Шматочок сальця і кілечко ковбаски.
І писанок пару з корінчиком хрону.
Хай плине достаток до вашого дому.
Нехай кожне великоднє привітання буде щирим, теплим і наповненим вірою у світле майбутнє!