Перший клас має наповнювати не більше ніж 24 учні: у Горбачова вказали на проблеми

В Україні з нового навчального року змінять максимальну кількість учнів, які мають вчитися в одному класі початкової школи. Дітей має бути не менше ніж 5 і не більше ніж 24.

В Офісі освітнього омбудсмена України відповіли на численні питання батьків щодо розподілу учнів, оскільки триває прийом до перших класів. Адже з 1 вересня 2024 року має набрати чинності норма частини 2 статті 12 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

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Які питання потребують розв'язання

В Офісі освітнього омбудсмена кажуть, що чинні 2 – 4 класи НУШ не треба переформатовувати. Формувати ці класи може понад 24 учні. Однак це правило не стосується перших класів, до яких зараз триває набір.

Також додають, що під час воєнного стану важко втілити у життя вищезгадану норму. Тож Сергій Горбачов звернув увагу щодо необхідності роз'яснення таких питань:

У перших класах очно не може навчатися більше ніж 24 учні, а дистанційно – може. А як бути, якщо учні навчаються у межах змішаного формату?

Як ділити на групи школярів перших класів, якщо їх всього 24, а не 27, як зазначали у МОН?

Формула розподілу освітньої субвенції не враховує вищезгадані зміни.

Зменшення наповнюваності перших класів може потребувати додаткового фінансування.

У сільській місцевості може постати проблема, якщо максимальна кількість першокласників – 27 дітей, а відкрити два класи з умовною кількістю 14 та 13 осіб громада фінансової спроможності немає.

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